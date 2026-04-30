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“Rockets é melhor do que o Lakers”, crava Jabari Smith

Após três derrotas para abrir série, time texano surpreende em Los Angeles chega “vivo” ao jogo 6

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Reprodução / X

Jabari Smith tinha grandes chances de ser o “vilão” do Houston Rockets na série contra o Los Angeles Lakers depois do terceiro jogo do duelo. Afinal, ele cometeu um turnover capital na derrota em casa do time. Mas, após duas partidas, o que só parecia uma luz no fim do túnel já brilha mais forte. Os texanos, contra todas as previsões, viajaram à Califórnia e venceram o rival para forçar um jogo 6.

“Eu sinto que crescemos e aprendemos com a experiência daquela noite, antes de tudo. É muito bom ver que não só eu, mas Reed [Sheppard] também se recuperou do erro no jogo 3. Então, aquele foi um momento de aprendizado importante. Só compare: há uma semana, nós sucumbimos com a partida ganha. Hoje, já soubemos segurar. Por isso, digo que é um passo na direção certa”, celebrou o jovem ala.

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O triunfo dessa quarta-feira coloca o Rockets um pouco mais perto de tentar escrever uma história inédita. Os texanos só são a 16a equipe em quase oito décadas da NBA a forçarem o sexto jogo de uma série depois de perderem as três primeiras partidas. No entanto, uma virada nunca aconteceu. Como Jabari Smith pode nos convencer que, dessa vez, a façanha está ao alcance mesmo?

“Acho que somos um time melhor do que o Lakers. Aliás, não me importa quem vamos enfrentar. Não me interessa quem esteja do outro lado, pois acredito em nosso grupo. Essa é a minha mentalidade. Mas, ainda assim, temos que entrar em quadra e provar isso. Você precisa lutar e, com isso, merecer a vitória. Então, não voltou atrás nessa opinião”, sentenciou o titular de 22 anos.

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Evolução

No terceiro jogo da série, o Rockets tinha uma vantagem de seis pontos e a posse de bola com 30 segundos no relógio. Ainda assim, depois de erros de Smith e Sheppard, cederam o empate ao Lakers. Os angelinos ganharam na prorrogação. O técnico Ime Udoka, em particular, ficou revoltado com a situação. Já na partida dessa quarta, os texanos tinham três pontos de frente a 20 segundos do fim e seguraram a vitória.

“Nós sabíamos que não seria uma derrota por desistência, pois iríamos lutar até o fim. No entanto, para vencer uma série de playoffs, tudo passa por mostrar evolução em momentos cruciais e progredir ao longo do duelo. Eu acho que estamos fazendo isso. Mostramos essa postura em quadra hoje”, elogiou o treinador texano.

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Sheppard admite que a derrota traumática teve um impacto no elenco. Mas, passado o trauma, ficou uma lição que nunca vão esquecer. “É claro que a gente ainda se lembra do que aconteceu no terceiro jogo, pois não podemos apagar isso da memória. Só que, dessa vez, tivemos o foco em fazer a história terminar diferente”, resumiu o armador.

Besteira

Não demorou para que as palavras de Jabari Smith comparando Rockets e Lakers chegassem ao outro lado da série. Mas não tiveram o impacto que a imprensa esperava. LeBron James, ainda de cabeça quente pela derrota, encarou o comentário com um pouco de desdém. O ala entende que é uma questão pequena e não influencia o que acontece em quadra. Mais do que isso, é o discurso padrão de qualquer time.

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“Eu não me importo com essas besteiras porque só se ganha o jogo dentro das quatro linhas. Então, o que dizem por aí não interessa. E, além disso, é óbvio que Jabari vai dizer algo assim. O que vocês esperam? Que chegue aqui e diga que são piores e vão perder? Perguntem para algum jovem da nossa equipe sobre isso, pois já estou velho demais para essas coisas”, minimizou o craque.

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