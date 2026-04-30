Para analista, Pistons deveria fazer troca por Kevin Durant

O Detroit Pistons passou toda a temporada toda em busca de alguém para ajudar Cade Cunningham. No entanto, o mais próximo disso, incluindo nos playoffs, foi Tobias Harris. Mas para ajustar o problema, Jeff Teague, ex-jogador e analista do NBA Courtside, uma troca por Kevin Durant deixaria o Pistons em ótimas condições no futuro próximo.

“O Pistons está desesperado atrás de um cestinha, enquanto Kevin Durant segue jogando em alto nível. Então, ele tiraria muita pressão de Cade Cunningham e, ao mesmo tempo, do próprio Durant. Eu acho que seria um encaixe muito fácil”, disse Teague.

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Aos 37 anos, Durant foi o segundo que atuou por mais minutos em toda a liga, com 2840. Então, em Detroit, ele não teria de jogar tanto tempo como o faz no Houston Rockets.

Nos playoffs da NBA de 2026, por exemplo, Kevin Durant fez apenas um dos cinco jogos pelo Rockets. Enquanto isso, na única partida que esteve, ele não foi bem, com nove erros de ataque. No entanto, como seu time venceu os últimos dois embates, o ala teria chances de voltar às quadras ainda na série, caso se recupere de lesão no tornozelo.

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O Pistons, por outro lado, vem em sua melhor campanha na NBA desde 2005/06. A equipe liderou o Leste com 60 vitórias, mas vem tendo problemas contra o Orlando Magic nos playoffs. Até aqui, a série está em 3 a 2 para o time da Flórida.

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O grande problema para Kevin Durant, no entanto, é que uma troca para o Pistons seria a quarta de sua carreira. A primeira foi quando deixou o Oklahoma City Thunder pelo Golden State Warriors. Então, saiu do Brooklyn Nets para o Phoenix Suns em um negócio em 2023. Por fim, chegou ao Rockets após o câmbio com o mesmo Suns, na última offseason da liga.

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Durant ainda possui mais dois anos de contrato, então teria como ir para o Pistons ainda sob o atual vínculo. Para isso acontecer, entretanto, Detroit teria de enviar um pacote com vários jogadores. Por enquanto, a franquia de Michigan não conta com muitas opções para mandar em um eventual negócio.

Isso porque Tobias Harris, um dos maiores salários do time em 2025/26, está em seu último ano de acordo. O mesmo acontece com Kevin Huerter, que chegou ao Pistons em troca na última trade deadline com o Chicago Bulls. Como resultado, Detroit possui apenas US$133 milhões em sua folha para 2026/27.

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Kevin Durant

Quinto maior cestinha da história da NBA, Durant já foi 16 vezes para o All-Star Game, esteve em 11 seleções do All-NBA, enquanto liderou a liga quatro vezes e venceu o MVP de 2014. Em 2025/26, ele fez 78 jogos na fase regular, a maior marca desde 2018/19. Produziu 26.0 pontos, 5.5 rebotes e 4.8 assistências, além de acertar 41.8% de três.