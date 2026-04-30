Cade Cunningham faz história, Pistons bate Magic e força jogo 6

O Detroit Pistons sobrevive em 2025/26 após vencer o Orlando Magic em duelo histórico entre Cade Cunningham e Paolo Banchero. O armador marcou 45 pontos, enquanto o ala-pivô fez a mesma pontuação, mas no fim, quem prevaleceu foi Detroit. O líder do Leste, assim, se mantém vivo, forçando um jogo 6 na Flórida na próxima sexta-feira (1). A vantagem ainda é do Magic, que tem a chance de fechar a série em casa.

Cade Cunningham fez história para salvar a temporada de seu time. O astro atingiu a maior pontuação da história de Detroit nos playoffs. A marca pertencia a Dave Bing, que marcou 44 pontos em 1968. Paolo Banchero fez a segunda maior pontuação da história de Orlando do outro lado. Aliás, foi apenas a segunda vez na história dos playoffs que dois rivais marcaram 45 pontos no mesmo jogo.

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O Detroit Pistons, que chegou em baixa para o jogo, voltou a apresentar sua melhor receita em pontos que vinham falhando. Sobretudo, no jogo de garrafão e também na batalha pelos rebotes ofensivos. Uma vitória importante para um time que tenta evitar ser o sétimo da história a liderar sua conferência e cair ainda na primeira rodada.

Por outro lado, o Orlando Magic não conseguiu essa dominância nesses quesitos, que tanto marcaram o jogo 4 por exemplo. Mas a equipe acertou 44.7% de seus arremessos de três pontos, com um bom volume, algo que não é a principal marca do time. Ainda assim, não conseguiu vencer e agora terá sua chance de fechar a série jogando em casa, onde não perdeu até aqui.

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Então, confira como foi a vitória do Pistons de Cade Cunningham sobre o Magic de Paolo Banchero.

Escalações

Franz Wagner foi a grande ausência da partida. O ala que já tinha perdido o final do jogo 4, não atuou devido a uma distensão na panturrilha. Ele se uniu a Jonathan Isaac, que não atuou na série e segue fora. Por fim, Kevin Huerter também foi ausência em Detroit.

Jamahl Mosley escolheu Jamal Cain como o substituto do alemão, assim como havia feito no final da partida anterior. O ala jogou ao lado dos titulares tradicionais: Jalen Suggs, Desmond Bane, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr.

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Enquanto isso, mesmo com as derrotas, J.B Bickerstaff manteve seu mesmo quinteto titular: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren.

Destaques

A primeira posse do jogo simbolizou o começo da partida e um momento animador para Detroit. Um and-one de Jalen Duren. O pivô esteve mais envolvido nos processos ofensivos, o pick-and-roll aconteceu um pouco mais. Além disso, muitas das grandes fortalezas do time da casa se mostraram no primeiro jogo em que esteve contra a parede: Rebotes ofensivos, ataque a cesta de vários jogadores, menos turnovers.

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Orlando sofreu muito, sobretudo com faltas. Sem Franz Wagner para ajudar na contenção do jogo de dupla, o time foi agressivo demais e até sofreu com uma ou outra falta que não foi bem marcada pelos juízes. Mas aos poucos, se recuperou no jogo. Paolo Banchero teve muito volume ofensivo desde o começo e compensou a ausência ofensiva do alemão, tanto na criação, quanto na pontuação.

A bola tripla acabou sendo uma vantagem do time da Flórida. Anthony Black e Desmond Bane acertaram múltiplas tentativas. Aquele começo forte do Pistons de Cade Cunningham levou a uma vantagem de 17 pontos contra o Magic. Porém, esse maior ritmo aliado também a um Paolo Banchero inspirado, diminuiu a distância para seis no intervalo.

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Vale destacar que Detroit viveu um mau momento nos minutos finais, o que foi vital para a queda da vantagem. Ainda assim, o time foi sustentado por seu craque, que anotou 20 dos 28 pontos do time no segundo quarto. Por fim, Detroit na frente por 66 a 60, com 27 pontos de Cade Cunningham, mas com Orlando colado com Paolo Banchero tendo 22 pontos.

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No segundo tempo, Orlando parecia tomar as rédeas do jogo, com uma boa sequência defensiva inicial e um ataque de Detroit que começava a travar. Mas foi ai que apareceu Cade Cunningham. Sempre com uma cesta, sempre com um passe importante, ele foi central para colocar seu time em ritmo de novo e abrir uma vantagem que chegou a apenas dois pontos.

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Tobias Harris também fez um grande segundo tempo e a atitude de Ausar Thompson com várias jogadas vencedoras, manteve o ritmo dos donos da casa em alta e uma vantagem sustentável em grande parte da segunda metade.

A vantagem chegou a ser de 13 pontos no começo do último quarto. Mas Orlando não abriu mão do jogo. Paolo Banchero começou a acertar tudo que tentava. Para se ter uma noção, fez 18 de seus 46 pontos no último quarto, com quatro bolas de três. Algumas, aliás, bem difíceis. Por fim, outras duas caíram, uma de Desmond Bane e o time visitante chegou a estar a uma posse da virada já no minuto final.

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Mas um arremesso de meia distância decisivo de Cade Cunningham resolveu o jogo. Assim como ocorreu em todo o duelo, quando Detroit precisou de uma cesta importante, o camisa 2 esteve lá para fazê-la. O astro acabou com oito pontos e outras quatro assistências no quarto decisivo e assim, Detroit sobreviveu.

(8) Orlando Magic 109 x 116 Detroit Pistons (1)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 45 9 7 2 0 Anthony Black 19 5 3 3 0 Desmond Bane 18 5 1 3 0 Jalen Suggs 10 2 5 3 0 Wendell Carter Jr. 9 4 4 1 3

Três pontos: 17/38 (44.7%) / Banchero: 6/11

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Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 45 4 5 1 0 Tobias Harris 23 8 1 2 0 Jalen Duren 12 9 2 0 2 Duncan Robinson 12 3 1 0 0 Ausar Thompson 6 15 6 5 2

Três pontos: 10/28 (35.7%) / Cunningham: 5/8

Magic 3-2