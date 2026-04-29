NBA playoffs: Kevin Durant segue fora contra Lakers

Astro vai desfalcar time de Houston pela quarta vez em cinco jogos na série

O Houston Rockets não vai contar com o astro Kevin Durant no quinto jogo da série de playoffs da NBA contra o Los Angeles Lakers nesta quarta-feira (29). De acordo com o time texano, o ala não treinou nos últimos dias, por conta de lesão no tornozelo, e não tem condições de estar em quadra.

Kevin Durant só atuou na segunda partida da série até aqui. Após não jogar na primeira, por conta de dores no joelho, ele ficou fora dos outros embates por se machucar justamente quando jogou. É provável, portanto, que o técnico Ime Udoka siga com Tari Eason no quinteto titular nos playoffs até que Durant volte. Enquanto isso, Reed Sheppard deve ser mantido ao lado de Amen Thompson.

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O Rockets venceu o quarto jogo e conseguiu forçar o quinto, que acontece na noite de hoje. No entanto, vai pegar o Lakers fora de casa e existe a chance de Austin Reaves reforçar o time de Los Angeles. Ele não joga desde o dia 2 de abril. Ou seja, Houston está em uma situação muito delicada, podendo ser eliminado.

Apesar de tudo o que aconteceu na série, o Rockets dominou o Lakers no último embate. Uma vitória que deu ao torcedor a esperança de seguir vivo nos playoffs da NBA, muito pela forma que aconteceu. Afinal, os texanos lideraram por cerca de 20 pontos por quase todo o segundo tempo e jamais deram a chance de uma reação.

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Agora, o time tenta repetir a dose longe de seus domínios.

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Sem Kevin Durant, o Rockets deve seguir com um alto volume nas bolas de três para tentar levar a série de playoffs da NBA de volta para Houston. Nos três primeiros jogos, por exemplo, o time dominou em quase todas as áreas, exceto em cestas de três e defesa.

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No entanto, Houston foi bem melhor no perímetro no quarto embate. Afinal, acertou 40% das tentativas contra 23% do Lakers.

Kevin Durant

Ter um dos maiores cestinhas da história da NBA em seu elenco, mas não poder contar com ele nos playoffs, vem sendo um dos maiores problemas para o time de Houston. No entanto, aos 37 anos, Durant veio de uma longa campanha e que teve de ficar muito tempo em quadra.

Para ter uma ideia, ele atuou por 2840 minutos ao longo da fase regular, a segunda maior marca da liga.

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“Eu acho que a lesão no osso foi a pior parte de tudo”, disse Udoka. “Os nossos médicos fizeram de tudo para que pudesse diminuir onde está inchado, mas a dor que Kevin Durant está sentindo, limita sua mobilidade. Então, nós temos de aguardar sua melhora”.

De acordo com Udoka, o ala começou a fazer treinos leves fora das quadras e segue sem previsão de volta.