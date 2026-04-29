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NBA: DeAndre Jordan é eleito melhor companheiro de equipe

Pivô do Pelicans superou Jrue Holiday e Jeff Green

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NBA DeAndre Jordan companheiro
Reprodução / X

O pivô Deandre Jordan foi eleito o melhor companheiro de equipe na NBA em 2025/26. Após um ano com poucos jogos pelo New York Pelicans, o veterano recebeu a honraria em votação feita por jogadores de toda a liga. Desse modo, ele superou nomes como Jrue Holiday, do Portland Trail Blazers, e Jeff Green, do Houston Rockets.

A honraria, batizada como prêmio Twyman-Stokes, teve 12 finalistas, sendo seis de cada conferência. Os nomes foram escolhidos por um painel de executivos da liga. Em seguida, jogadores atuais da NBA escolheram o vencedor entre o grupo de finalistas do troféu de melhor companheiro de equipe.

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DeAndre Jordan recebeu 66 votos de primeiro lugar e totalizou 1.445 pontos. A diferença em relação ao segundo colocado foi mínima, uma vez que Jrue Holiday atingiu 1.437 pontos. Já Jeff Green ficou em terceiro, com 1.420.

De acordo com a NBA, cada posição de voto no prêmio de melhor companheiro concedeu uma quantidade de pontos, sendo: primeiro (dez); segundo (sete); terceiro (cinco); quarto (três) e quinto (um).

Essa foi a primeira vez na carreira que DeAndre Jordan venceu o prêmio de melhor companheiro na NBA. Com 18 temporadas na liga, o veterano conta com uma carreira de prestígio, sendo selecionado três vezes para o All-Star Game. Al[em disso, foi campeão em 2023 pelo Denver Nuggets, enquanto ainda venceu o ouro nos Jogos Olímpicos de 2016.

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Em 2025/26, Jordan venceu a camisa do New Orleans Pelicans na NBA. Porém, o pivô jogou apenas 12 partidas pela equipe, sendo seis como titular, com médias de 4.4 pontos e 6.3 rebotes. Ainda assim, graças à experiência, ele se consolidou como um dos líderes do jovem vestiário da franquia. Como resultado, foi reconhecido com o prêmio.

Vale lembrar que o prêmio de melhor companheiro de equipe na NBA surgiu em 2012/13. Batizado como Twyman-Stokes, em homenagem à dupla Jack Twyman e Maurike Stokes, o troféu reconhece o jogador mais altruísta, com liderança dentro e fora de quadra como mentor para outros atletas.

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Desde que o prêmio passou a ser entregue, 11 jogadores diferentes venceram o troféu. Jrue Holiday é o maior vencedor, com três. O armador, aliás, ficou a sete pontos de vencê-lo pela quarta vez. Além dele, Mike Conley venceu duas vezes. Já o último ganhador, antes de DeAndre Jordan, foi Stephen Curry, astro do Golden State Warriors.

Confira como foi a votação para o prêmio de melhor companheiro da NBA

DeAndre Jordan (Pelicans): 1.445 pontos
Jrue Holiday (Trail Blazers): 1.437 pontos
Jeff Green (Rockets): 1.420 pontos
Garrett Temple (Raptors): 1.223 pontos
Pat Connaughton (Hornets): 672 pontos
Jalen Brunson (Knicks): 659 pontos
Jayson Tatum (Celtics): 651 pontos
De’Aaron Fox (Spurs): 640 pontos
Duncan Robinson (Pistons): 523 pontos
Jaylin Williams (Thunder): 471 pontos
Desmond Bane (Magic): 445 pontos
Marcus Smart (Lakers): 424 pontos

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