Com números de companheiro, Jaylen Brown provoca Stephen Curry

Atual campeão, o Boston Celtics segue em alta na NBA e é favorito para o bicampeonato em 2024/25. Parte disso, pela evolução de outros nomes do elenco, como Payton Pritchard, que surgiu como um dos melhores arremessadores na temporada. O desempenho do armador, aliás, serviu até para Jaylen Brown provocar Stephen Curry.

Jaylen Brown usou o Instagram para provocar que Pritchard tem mais bolas de três do que Stephen Curry na temporada. Até o momento, o jogador do Celtics acertou 78 cestas do perímetro, contra 63 do ídolo do Golden State Warriors, reconhecido como melhor arremessador de todos os tempos da NBA.



A provocação foi uma maneira descontraída de destacar a grande fase de Pritchard. O armador, afinal, tem se mostrado um dos nomes mais surpreendentes da temporada, com médias de 16.4 pontos, 3.1 rebotes e 2.9 assistências pelo Celtics. Desse modo, ele surge como um dos favoritos ao prêmio de Sexto Homem em 2024/25.

Curry, por outro lado, não vem de um início produtivo pelo Warriors. Enquanto se mantém como grande líder, o camisa 30 tem médias modestas de 22.5 pontos, 5.5 rebotes e 6.3 assistências. Além disso, ele tem acertado 4.2 cestas de três por partida, sendo a pior marca das últimas cinco temporadas.

Parte dos números baixos se devem à mudança na rotação do Warriors. Diferente do padrão na NBA, o técnico Steve Kerr decidiu utilizar entre 12 e 13 jogadores por partidas. Desse modo, praticamente nenhum titular tem tido grande volume de jogo. Curry, por exemplo, tem 30.2 minutos por partida, sendo sua pior marca desde 2011/12.

Por fim, o ídolo da franquia de San Francisco tem também lidado com lesões. Dos 20 jogos do Warriors na temporada, ele perdeu quatro por um problema físico. Além disso, assumiu que está jogado com pequenas contusões no seu corpo, especialmente no joelho. Algo que tem limitado a sua produção ofensiva.

“Tem o potencial de ser uma coisa incômoda se não cuidar disso. Felizmente, a equipe médica tem sido ótima tentando me passar um protocolo para seguir no dia a dia, sabendo que posso me adiantar e não ter que lutar contra isso o ano todo. Esse é o plano. Não estou preocupado, não estou com medo disso. É só que, quanto mais você avança na carreira, mais coisas surgem e você tem que dar um jeito”, explicou.

