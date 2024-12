Vídeo expõe LeBron James sem defender pelo Lakers

Nos últimos dias, LeBron James tem sido alvo de críticas por não defender bem e ter problemas ofensivos em quadra pelo Los Angeles Lakers. No entanto, o astro tem mostrado ainda mais falhas no lado defensivo, o que gerou repercussão nas redes sociais. Então, um vídeo viralizou, mostrando James com pouco esforço no naquele setor no jogo do Lakers contra o Phoenix Suns. O Suns venceu por 127 a 100, no dia 26 de novembro.

Nas imagens, LeBron James aparece parado ou caminhando bem devagar, sem defender minimamente pelo Lakers. Afinal, ninguém espera que um jogador de 39 anos e em sua 21ª temporada na NBA seja um defensor de elite, como já foi em algum momento. Mas a expectativa é que ele demonstre mais dedicação em momentos decisivos.

O vídeo não é um caso único. Já em novembro, uma outra gravação circulou nas redes sociais, mostrando James sem pressa para voltar à defesa após um erro de ataque contra o Denver Nuggets. Mas a falta de esforço de James na defesa vem sendo algo cada vez mais comum e preocupante para os fãs e analistas da NBA.

Publicidade

LeBron James é apenas o 41° entre os 42 jogadores que disputam pelo menos 34 minutos por jogo na temporada 2024/25, quando o assunto é distância percorrida por partida, com 12.254,5 pés. Ou seja, o único jogador abaixo dele é James Harden, com 11.452,5 pés.

Publicidade

Leia mais

Tais números mostram, ainda, que James também tem uma baixa movimentação no ataque. Apesar de estar jogando mais sem a bola sob o comando de JJ Redick, o astro caiu em várias áreas. Sua taxa de uso de 27,7% é a segunda menor de sua carreira. Ou seja, houve uma grande redução em sua participação no outro lado da quadra.

Enquanto a falta de esforço de LeBron James não chega a ser um grande problema para o Lakers no ataque, ela vem atrapalhando na defesa da equipe. O índice defensivo do Lakers, de 116,7, ocupa a 24ª posição na NBA. Portanto, um número muito abaixo do esperado para um time que queira brigar pelo título. Equipes com defesas medianas raramente vencem na NBA, enquanto o Lakers ainda está longe de ter um bom nível defensivo.

Publicidade

Portanto, mudanças são necessárias. Enquanto muitos acreditam que LeBron não vai conseguir melhorar seu esforço defensivo, o Lakers precisa de grandes defensores para reparar seus erros.

Além disso, o Redick sugeriu que não seria uma boa ideia LeBron James jogar os 82 jogos da temporada, considerando sua performance recente. Apesar de Jamesfalar que quer disputar todos os jogos, o técnico entende que precisa preservar sua forma física.

Publicidade

Com médias de 22.0 pontos, 8.0 rebotes e 9.1 assistências por jogo na atual temporada, LeBron ainda é uma peça fundamental, mas talvez necessite de mais descanso para voltar a ser o jogador dominante de antes.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA