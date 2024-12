Lakers estende prazo de retorno para Jarred Vanderbilt

O Los Angeles Lakers ganhou mais uma notícia ruim sobre Jarred Vanderbilt, já que seu retorno as quadras foi adiado mais uma vez. Além das lesões no pé, o ala-pivô também tem um problema no joelho, que não deve permitir que ele retorne às quadras ainda em 2024. Ele não joga há mais de dez meses.

A informação é de Shams Charania, da ESPN. De acordo com o jornalista, o novo alvo do jogador e da franquia para sua volta as quadras é apenas em janeiro.

“Foi constatado que Jarred Vanderbilt tem fluídos no joelho esquerdo, em meio a sua recuperação de problemas em ambos os pés. Assim, ele só deve voltar a jogar em janeiro. Ao menos, é o que ele e a franquia estão planejando como um novo prazo para que ele volte a jogar. Essa informação veio de fontes do Lakers”, afirmou.

Publicidade

Além disso, o Charania também informou que o camisa 2 não está com o time na atual viagem do Lakers em uma sequência de partidas fora de casa. A equipe já enfrentou Utah Jazz e Minnesota Timberwolves. Depois disso, o time ainda tem mais dois jogos como visitante, contra Miami Heat e Atlanta Hawks. O retorno a Los Angeles, assim, só se dará no próximo domingo (8), em confronto com o Portland Trail Blazers. O jogador será reavaliado assim que a franquia voltar a jogar em casa.

O cronograma de recuperação tem sido difícil. O especialista defensivo jogou pela última vez em primeiro de fevereiro, em duelo com o Boston Celtics, válido pela temporada regular de 2023/24. Na ocasião, uma das vitórias mais marcantes do time no ano passado, contra o futuro campeão da NBA sem LeBron James e Anthony Davis.

Publicidade

Leia mais sobre o Lakers!

Mas as coisas não acabaram bem para Jarred Vanderbilt que, desde então, busca seu retorno ao Lakers. Ele teve um entorse no meio do pé direito, e deixou aquela partida ainda no começo do terceiro quarto. Ele também já tinha perdido os primeiros 20 jogos da campanha passada com um problema no calcanhar esquerdo.

Então, a recuperação do ala tem durado muito mais do que Los Angeles imaginava. Uma cirurgia para corrigir o problema no pé direito, e a retirada de um esporão ósseo no pé esquerdo, fez com que uma volta as quadras não acontecesse até hoje.

Publicidade

No entanto, a expectativa era de que Los Angeles poderia contar com seus serviços para o começo da temporada 2024/25, ou no mais tardar, poucas semanas após o começo da campanha. Mas pelo visto, a ausência vai durar por pelo menos dois meses, desde que atual campanha começou no fim de outubro.

Problemas em Los Angeles

Ele teria um grande impacto, sobretudo na defesa de ponto de ataque do Lakers, uma das piores da NBA. A equipe tem apenas a 24ª marca de eficiência defensiva entre os 30 times da liga.

O jornalista, por fim, ainda indicou que a ausência do atleta tem sido problemática tanto para a rotação do técnico JJ Redick (que nunca esteve completa), quanto para a posição da franquia no mercado.

Publicidade

“Isso é um desastre para a franquia em ambos os sentidos. Redick não descobriu sua rotação ideal sem testá-lo como uma peça, seja titular ou de muitos minutos vindo do banco. Além disso, o front office não conseguiu avaliar todas as suas opções com Vanderbilt fora. Então, o mercado de trocas tende a esquentar nas próximas semanas”, concluiu o jornalista.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA