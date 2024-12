Lakers revê plano de LeBron James de disputar 82 jogos da temporada

LeBron James iniciou a temporada com o Los Angeles Lakers com o objetivo de disputar todos os 82 jogos. Mas, depois de 21 partidas, essa questão começa a gerar discussões dentro da franquia. O ala de 39 anos passa pela pior sequência sem converter uma bola de três pontos desde que era novato. O técnico JJ Redick, com isso, questionou a meta do comandado de forma pública nessa segunda-feira.

“Eu não sei se disputar todas as 82 partidas, a princípio, é o melhor para LeBron e para o time. É claro que, se estiver se sentindo bem, então deve jogar. Ele sente-se bem no momento. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos administrar a sua carga e minutos da melhor forma possível. É uma questão de equilíbrio, no fim das contas”, disse o treinador, depois da derrota contra o Minnesota Timberwolves.

James errou os seus quatro arremessos de três pontos contra o Timberwolves e, assim, estendeu a série negativa para 19 tiros. É a maior sequência pessoal desde janeiro de 2004. Além disso, ele registrou o sexto jogo seguido convertendo menos de 45% das suas tentativas de quadra. Isso também não ocorria desde a temporada de estreia do craque na NBA. Mas ele não pensa em rever o plano.

“Sinto que tudo em meu jogo me frustra nesse momento. O meu ritmo, em particular. Eu sinto que estou fora do meu ritmo natural nas últimas três ou quatro partidas. Mas tem só um jeito de recolocar o arremesso nos trilhos: trabalhando. No fim das contas, isso é uma questão de treinar mais e melhor. Só isso”, cravou o futuro integrante do Hall da Fama.

Instável

LeBron James, em síntese, foi o símbolo de um Lakers que fez um dos seus piores jogos no ano nessa segunda. O craque marcou só dez pontos em 16 arremessos de quadra. Distribuiu quatro assistências em 31 minutos, enquanto cometeu seis erros de ataque. Por fim, o time marcou só 80 pontos contra o Twolves. Para Anthony Davis, a derrota mostrou a irregularidade da equipe mais uma vez.

“Às vezes, a gente parece um time que pode competir contra qualquer adversário nessa liga. E, logo depois, atuamos como uma equipe que não vai ganhar nada na temporada. Nós tivemos atuações incríveis e, em seguida, bem ruins. Então, a questão é descobrir quem queremos ser entre esses dois para o resto da competição. Hoje, não foi um sinal no caminho certo”, avaliou o ala-pivô.

James teve o pior índice de plus/minus do Lakers no jogo, com péssimos -28. E foi bem mais ácido do que Davis ao comentar a situação do time. Afinal, os 80 pontos anotados pelos angelinos foram a menor marca de qualquer equipe nessa temporada. “O nosso ataque é simplesmente terrível nesse momento”, resumiu o quatro vezes MVP da liga.

Movimento

Antes do jogo contra o Twolves, Redick fez uma análise sóbria sobre o sistema ofensivo do Lakers. Sem saber, claro, o que estava por vir. O time registra média superior a 298 passes por jogo na temporada. Mas, na derrota de segunda, os angelinos só deram 282 passes. O técnico não tem dúvidas de que isso foi decisivo para a péssima atuação dos seus comandados.

“Eu acho que todos os jogadores do elenco sentem que a nossa versão se baseia em movimento. Certamente, nós somos melhores com mais movimentação de atletas e bola. Conversei com o time e, por isso, sei que todos concordam. Não por acaso, se observar as nossas piores partidas, são aquelas em que ficamos mais ‘estáticos’ em quadra”, apontou o jovem treinador.

