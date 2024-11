Analista vê LeBron James fora da disputa de melhor jogador da NBA

Charles Barkley foi mais um a opinar na discussão que colocar LeBron James como melhor jogador de todos os tempos da NBA. No famoso programa, The Inside NBA, o ex-jogador o ex-jogador ironizou uma estatística dita pelo apresentador Ernie Johnson. O camisa 23 ainda é o segundo colocado na lista de mais jogos com 30 pontos na carreira (559). Só abaixo de Jordan, que tem 562.

“Cara, vamos lá. LeBron jogou quantas temporadas a mais que Jordan mesmo? São oito? E ele ainda está atrás dele nesse sentido? Minha nossa, isso é uma loucura. Eu amo James, ele sabe disso, mas para estar atrás de Michael com oito temporadas a mais em algo assim? Sendo sincero, acho que temos que parar com essas coisas de melhor de todos os tempos e afins. Vamos parar de comparar”, disparou.

O astro de Los Angeles tem acumulado recordes e mais recordes, mas ainda não superou seu “adversário” na discussão, nesse quesito.

Este ponto é apenas um dos inúmeros a serem feitos no debate em torno de LeBron James e Michael Jordan. Como duas das maiores lendas da NBA, eles estão sempre sendo comparados. Então, os fãs de basquete estão sempre discutindo qual deles é mais bem-sucedido do que o outro.

Barkley enfrentou Jordan em sua maior chance de conquistar um título na NBA, o que nunca ocorreu. Ele foi derrotado nas finais de 1993 com o Phoenix Suns, para o Chicago Bulls do craque. Isso marcou o primeiro tricampeonato da lenda, que deixou a NBA em seguida para jogar beisebol e realizar o sonho de seu pai. Mas ele voltaria em 1995 e depois emendaria um novo tricampeonato.

Aliás, vale citar que ambos foram companheiros no Dream Team da seleção dos EUA nas Olimpíadas de Barcelona em 1992.

Como dito pelo próprio ídolo do Suns, sua relação com LeBron também é boa. Sempre que eles têm interações públicas, a relação parece legal e de brincadeiras.

No fim, para muitos, LeBron James é jogador na NBA para aumentar ainda mais a discussão. Ele se tornou, portanto, o nome mais longevo da história da liga a atuar em alto nível e um dos maiores esportistas no quesito em geral.

A discussão é ampla e interminável atualmente, mas para Charles Barkley, ela sequer deveria existir.

