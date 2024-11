Boletim do DM – Notícias de lesões da NBA (25/11/2024)

Bem-vindo à edição de 25 de novembro do DM do Jumper Brasil, o nosso boletim de lesões da NBA. É a sua fonte periódica no site sobre atletas contundidos e desfalques na liga.

Doc Rivers espera volta de Khris Middleton nessa semana

Khris Middleton, por fim, está prestes a estrear pelo Milwaukee Bucks na temporada. Ou melhor, isso é o que espera o técnico Doc Rivers. O ala foi liberado para voltar a treinar na semana passada, depois de passar por cirurgias nos dois tornozelos na offseason. O desempenho tem sido animador nas atividades e, por isso, empolgou o treinador. Ele revelou que o veterano pode retornar ainda nessa semana.

“Tudo depende da saúde e confiança de Khris. Então, ele vai estar pronto quando estiver pronto. Não há uma data definida, mas estamos esperançosos porque vemos que está cada vez mais perto. Eu espero que esteja disponível em um dos jogos da semana que vem. Ele ainda não participou de coletivos, mas isso não me preocupa”, contou Rivers, no último sábado.

Spurs adota postura precavida com joelho de Devin Vassell

Devin Vassell não disputou os primeiros nove jogos da temporada do San Antonio Spurs. E, depois de quatro partidas, voltou a ser desfalque. O ala-armador se ausentou de três duelos seguidos dos texanos por causa de uma inflamação no joelho. A tendência é que fosse algo pontual, mas se estendeu. Segundo o técnico Mitch Johnson, o time prega precaução com o pontuador a temporada inteira.

“Eu acho que dissemos, no início da temporada, que o plano era ser bem conservador com Devin. Então, ele está tão frustrado quanto qualquer um de nós com essa situação. Mas temos que pensar em longo prazo. A boa notícia é que a recuperação evoluiu muito, mas muito bem nos últimos dias”, garantiu o treinador interino.

Ben Sheppard deve desfalcar Pacers por múltiplas semanas

O Indiana Pacers tem mais um problema em sua rotação de perímetro. Aaron Nesmith e Andrew Nembhard já estão fora sem previsão de retorno. E, dessa vez, o contundido foi Ben Sheppard. O técnico Rick Carlisle indicou que o jovem ala-armador será desfalque por várias semanas por causa de uma lesão no músculo oblíquo do abdome.

O jogador sentiu o problema físico pela primeira vez no começo da última semana. Foram quatro partidas seguidas, então, em que ele era dúvida e não jogou. “Os exames nos mostraram um quadro pior do que pensávamos em um primeiro momento. Ben vai ficar fora não por dias, mas semanas”, resumiu Carlisle, em tom de lamento.

Técnico do Pistons não sabe quando Cade Cunningham volta

Cade Cunningham, a princípio, pode ser considerado ausência por tempo indeterminado no Detroit Pistons. Afinal, o treinador JB Bickerstaff admitiu que não sabe quando o ala-armador vai voltar. Ele deixou o jogo contra o Charlotte Hornets, na última quinta-feira, com o que se identificou depois ser uma lesão na junta sacroilíaca. Ou seja, na ligação entre a coluna vertebral e a bacia.

“Cade está progredindo, mas lesões nessa região são sempre duras. A parte inferior das costas incomoda muito, pois é o local em que os movimentos são iniciados. Posso dizer que ele ainda está com muitas dores, mas evoluindo de forma constante. Vamos avaliá-lo a cada dia e ver, assim, como melhora. Por enquanto, não temos um prazo”, afirmou Bickerstaff.

Líder do Pistons, Cunningham foi titular nos 17 jogos que disputou na temporada. Anota médias de 23,5 pontos, 7,2 rebotes e 8,9 assistências, enquanto acerta quase 36% dos seus arremessos de longa distância.

Em transição

– O ala Ousmane Dieng, para começar, está confirmado como desfalque no Oklahoma City Thunder. A franquia anunciou que ele fraturou um dedo e, assim, vai ficar fora de ação por período de três a quatro semanas.

– Max Strus, enquanto isso, segue sem prazo para estrear pelo Cleveland Cavaliers na temporada. O técnico Kenny Atkinson revelou que a situação do tornozelo do ala está melhor, mas sem sinais concretos para prazo de retorno.

– O Chicago Bulls não deve contar com Patrick Williams nos próximos dois jogos. Mas é só uma precaução. O ala está com uma inflamação leve no pé esquerdo, que passou por uma grave cirurgia na temporada passada.

– Mas que tal fecharmos o DM de 25/11 com uma boa notícia sobre as lesões na NBA? O armador Miles McBride, depois de cinco jogos fora, pode retornar ao New York Knicks nessa segunda-feira, contra o Denver Nuggets.

