Rumores da NBA: Bucks poderia adquirir Cam Thomas

O repórter Sam Amick, do The Athletic, anunciou que o Brooklyn Nets está aberto a negociações. Desse modo, os rumores da NBA começaram a apontar para uma possível troca de Cam Thomas. As notícias recentes indicam que o ala-armador poderia ser negociado para o Milwaukee Bucks. Em troca, aliás, de Giannis Antetokounmpo.

Thomas é o principal pontuador do Nets na temporada 2024/25. Com a saída de Mikal Bridges, ele ganhou mais destaque ofensivo e tem médias de 24.6 pontos, 3.4 rebotes e 3.1 assistências. Desse modo, ele vinha sendo o principal pivô da reconstrução do time de Nova Iorque na NBA.

O Nets, no entanto, pode mudar de trajetória em breve. Isso porque, a provável saída de Giannis Antetokounmpo do Bucks despertou o interesse da franquia. Assim, os rumores da NBA indicaram que Cam Thomas pode ser utilizado como principal moeda de troca na negociação com Milwaukee.

Publicidade

Os rumores em relação a troca de Antetokounmpo começaram durante a temporada. Apesar de ser ídolo, ele se mostrou insatisfeito com início ruim da franquia em 2024/25. Nas sete primeiras partidas, foram seis derrotas. Nos últimos jogos, o time se recuperou, porém, ainda não há garantias em relação a permanência do grego.

Thomas, por sua vez, poderia sair por conta do seu contrato. Embora principal nome do Nets no atual momento, o ala-armador ainda não conseguiu chegar a um acordo para sua extensão contratual. O time de Brooklyn, desse modo, poderia buscar uma troca para evitar que perca ele na agência livre.

Publicidade

Leia mais!

“O cestinha do Nets, Cam Thomas, não conseguiu chegar a uma extensão contratual com o Nets. Então, ele é um alvo de algumas equipes e é considerado como amplamente disponível nesse momento. Pelo preço certo, podemos ver até ele na mesa de negociação”, afirmou Amick.

A lista de troca do Nets, aliás, pode ser ainda maior. Entre velhos conhecidos dos rumores e até o pivô Nic Claxton, que estendeu seu contrato com a franquia na agência livre, o insider cita mais nomes que podem estar em uma troca no futuro próximo.

Publicidade

“Além de Cam Thomas, o Nets tem muitos outros nomes disponíveis pra troca. Dennis Schroder e Bojan Bogdanovic, por exemplo, dois veteranos provados nos playoffs. Eu também diria o nome de Nic Claxton, apesar de ter assinado uma extensão de US$100 milhões nessa offseason. A mentalidade de longo prazo do Brooklyn indica que todos podem estar na mesa. Não esqueça também de Cam Johnson, que faz grande ano”, explicou.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA