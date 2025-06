“Spurs vai aos playoffs”, crava Dylan Harper

Fora dos playoffs da NBA há seis temporadas, o San Antonio Spurs utilizou a segunda escolha no Draft de 2025 para selecionar o jovem promissor Dylan Harper. Filho de Ron Harper, campeão com o Chicago Bulls e Los Angeles Lakers, o jogador é um dos grandes talentos para a próxima campanha da liga.

A expectativa por Harper é tão grande que o Spurs não quis saber de conversa na troca por Kevin Durant quando o Phoenix Suns pediu a pick. Agora, ele tem a chance de trilhar o próprio caminho em um elenco que vai evoluindo a cada ano.

Tanto é, que Dylan Harper acredita que o Spurs já pode se classificar aos mata-matas na temporada 2025/26. Afinal, com os talentos de Victor Wembanyama e Stephon Castle, eleitos os melhores novatos de 2023 e 2024, além de De’Aaron Fox, San Antonio começa a dar sinais que pode, de fato, competir por vitórias.

“Isso vai mudar muito rápido”, disse Harper, em entrevista coletiva. “O Spurs vai aos playoffs. Eu acho que nossos fãs e todo mundo precisa saber que nosso grupo é muito bom. Temos muito a crescer aqui. O céu é o limite com o elenco que nós temos”.

Harper vê em seu novo time a chance de fazer história. Afinal, o Oklahoma City Thunder mostrou como vencer um título da NBA com a base vinda do Draft.

Dylan Harper sabe, no entanto, que o Spurs ainda tem muito trabalho a fazer para ir aos playoffs. Até porque, o Oeste tem os times mais competitivos da NBA. Então, até conseguir uma classificação, seja já em 2025/26 ou não, vai precisar que tudo funcione com o técnico Mitch Johnson, que vai para o seu primeiro ano completo no cargo.

Mas o fato de jogar em um time de muita história faz a diferença para o calouro.

“Eu estou treinando, então, do nada, vejo Tim Duncan, Gregg Popovich e Manu Ginobili“, disse Dylan Harper. “Não é algo que você vê em qualquer outra franquia. Eu cresci e sempre foi um dos times que eu gostaria de jogar. Vendo a dinastia, você só quer continuar o trabalho deles e vencer como eles”.

No entanto, Harper não sente a pressão de repetir o que seus colegas (Wembanyama e Castle) de Spurs fizeram no prêmio de melhor novato.

“Não acho que sinto pressão, mas eu quero vencer”, disse. “Claro que é uma meta. Mas a minha maior meta é melhorar a cada dia, passo a passo, apenas aprendendo com todo mundo”.

Segunda escolha do Draft da NBA, Dylan Harper foi um dos destaques de Rutgers. Por lá, ele obteve médias de 19.4 pontos, 4.6 rebotes, 4.0 assistências e 1.5 roubo de bola em cerca de 32 minutos por noite.

