Segunda escolha, Dylan Harper reage à seleção do Spurs no Draft

O San Antonio Spurs selecionou Dylan Harper na segunda escolha geral do NBA Draft 2025, na quarta-feira (25). Assim, a franquia confirmou as projeções que o armador seria o segundo jogador escolhido, atrás de Cooper Flagg. Como resultado, o time do Texas marcou o terceiro recrutamento seguido entre as quatro primeiras escolhas.

Vale lembrar que San Antonio teve os dois últimos Calouros do Ano da NBA. Isso porque Victor Wembanyama venceu o prêmio em 2023/24. Da mesma forma, Stephon Castle foi eleito na última temporada. Agora, um dos principais nomes do Draft de 2025, Dylan Harper espera manter o retrospecto do Spurs.

“Acho que quando você joga com um grupo de grandes jogadores, isso traz o melhor de você. Eles têm um ótimo núcleo jovem lá. Estou pronto para entrar no time e causar impacto em qualquer lugar que eu puder jogar”, iniciou.

“Durante toda a minha vida, sempre me preocupei em como onde eu possa fazer algo acontecer e, claro, chegar à NBA. Acho que esse grupo jovem está no caminho certo. Eles têm tudo de bom. Desde a diretoria até o gerente de equipamentos, passando pelo técnico de vídeo. Todos são ótimos. Também acho o treinador ótimo. Então, estou feliz por fazer parte disso agora”, completou o novato.

De acordo com a ESPN, apesar do San Antonio Spurs ter contratado De’Aaron Fox para ser o armador titular, Dylan Harper pode se encaixar no time. Isso porque, segundo análise do canal, a franquia não se preocupa em preencher posições carentes, mas sim adaptar os novos atletas ao seu estilo de jogo.

“Ele era considerado uma das maiores promessas de armador desta classe. Pode parecer redundante em San Antonio por conta de Castle e Fox. Mas a versatilidade de Harper se encaixa no modelo que o Spurs de um basquete sem posições. Além disso, a diretoria não está muito preocupada em recrutar jogadores para atender às necessidades de posição. Em última análise, o objetivo é desenvolvê-los dentro do seu próprio sistema”, publicou a ESPN.

Além de Harper, o Spurs ainda teve a 14ª escolha geral. Então, selecionou o ala Carter Bryant, do Arizona. O jogador teve 37 tocos na temporada passada (sétimo maior número de um calouro na história da faculdade). Enquanto isso, teve aproveitamento de 37,1% nas bolas de três pontos em sua única temporada universitária.

Depois, a franquia ainda negociou a 38ª escolha geral do Draft da NBA com o Indiana Pacers. Em contrapartida, recebeu uma futura escolha de segunda rodada e um valor em dinheiro.

