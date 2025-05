Após saída de Gregg Popovich, Spurs confirma Mitch Johnson

A confirmação da saída de Gregg Popovich da beira das quadras veio nessa sexta-feira (2), e o San Antonio Spurs não perdeu tempo, já anunciando Mitch Johnson como novo treinador. Johnson havia sido técnico interino da equipe na última temporada, e venceu 31 das 76 partidas que disputou.

O agora técnico oficial do Spurs está na franquia há nove anos. Os três primeiros foram no Austin Spurs, da G League, onde foi campeão em 2018. Desde 2019, era assistente de Popovich no Spurs. Antes disso, porém, ele passou também pelo Portland Pilots, da NCAA.

De acordo com Shasm Charania, da ESPN, a diretoria do Spurs decidiu priorizar Johnson ao invés de ir ao mercado de técnicos. O próprio Popovich, que agora é presidente de operações de basquete, o general manager Brian Wright e o CEO RC Buford foram a favor do técnico.

Publicidade

A temporada de Johnson como interino não foi ideal para o Spurs. Afinal, foi a primeira da equipe sem Gregg Popovich desde 1996/97. Além disso, questões de saúde com Victor Wembanyama, que descobriu um coágulo sanguíneo no ombro, e De’Aaron Fox, que operou a mão, também foram problemas. A boa notícia foi o tempo de quadra para Stephon Castle, eleito calouro do ano.

Leia mais!

Mas a esperança é que com o retorno dos principais jogadores e uma boa offseason, o Spurs possa voltar a disputar os playoffs na próxima temporada. Depois de 22 anos seguidos indo para a pós-temporada, de 1997/98 até 2018/19, a equipe está há seis anos de fora.

Publicidade

Com nomes como Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant, que podem estar disponíveis para ofertas de trocas em alguns meses, pode ser que o Spurs se mova para adquirí-los. Seria, porém, uma mudança na forma como a franquia costuma montar seus times, já que costuma não optar por estrelas badaladas.

Aposentadoria de Popovich

Shams Charania, da ESPN, noticiou nesta sexta-feira (2) a aposentadoria de Gregg Popovich, que será, então, substituido por Mitch Johnson. Popovich estava afastado desde um AVC, em novembro. Em fevereiro, durante uma reunião com os jogadores, ele disse que estava trabalhando para retornar, mas que ainda não era o momento.

Publicidade

No entanto, veio a confirmação de sua aposentadoria da beira das quadras. Popovich foi o técnico mais velho da história da liga, e também um dos maiores. Agora, irá fazer a transição de forma tranquila, segundo Charania. A expectativa é de que ele continue envolvido nas operações diárias do time, mas não mais como técnico.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA