Anthony Edwards debocha de previsão após eliminar Lakers dos playoffs

Anthony Edwards prometeu que o Minnesota Timberwolves surpreenderia o Los Angeles Lakers na primeira rodada dos playoffs – e cumpriu. A equipe venceu o quinto jogo da série e, com isso, fechou o confronto com um dos candidatos ao título da temporada. A classificação veio com duas vitórias em três partidas na Califórnia. Mas, para Anthony Edwards, nada foi mais emblemático do que o resultado: Twolves em cinco.

“Essa classificação significa muito, certamente. Afinal, a gente eliminou o melhor jogador do planeta e o melhor de todos os tempos. Mas o que deixa tudo ainda melhor é que nós ganhamos em cinco partidas. Tinha pessoas por aí dizendo que eles venceriam em cinco jogos contra qualquer um, né? Então, eu acho que esse resultado faz essa vitória dez vezes melhor”, ironizou o jovem craque.

A declaração de Edwards é um recado direto ao analista Shannon Sharpe, da ESPN. Ele torce para o Lakers e, depois de uma vitória contra o Oklahoma City Thunder, viralizou com a aposta: ‘Lakers em cinco’. Manteve o discurso nas últimas semanas adicionando piadas, o que ganhou a simpatia dos fãs do time. Mas Sharpe só foi o mais efusivo de um coletivo de analistas que não apostava na classificação do Timberwolves.

“Nós temos um elenco, antes de tudo, que é cheio de ‘azarões’. Então, a gente já está até acostumado em não ser os favoritos de todos. Mas quem estava aqui dentro sabia. Conheço esse grupo, a mentalidade com que trabalhamos e a resiliência desses atletas. Cada um é forte e, acima de tudo, somos fortes como coletivo. Por isso, nunca duvidei de que poderíamos passar”, cravou o pivô Rudy Gobert.

Volta por cima

Para o Timberwolves, o jogo da classificação teve a volta por cima de Rudy Gobert como marca. O pivô somou só 14 pontos nas quatro partidas iniciais da série, mas teve uma das suas atuações mais dominantes nessa quarta-feira. Ele quebrou os seus recordes pessoais em playoffs com 27 pontos e 24 rebotes. Além disso, acertou 12 dos 15 arremessos de quadra que tentou.

“Eu sinto que, com o avançar da série, eles tiveram cada vez mais problemas para me manter longe do rebotes. Desprendiam muita energia no início e durante as partidas, mas era desgastante demais. Era preciso esforço demais e sem parar. E, por isso, eu percebi que ficou cada vez mais complicado me conter. Eu não podia parar de atacá-los”, contou o veterano.

O técnico Chris Finch acompanhou as constantes críticas contra Gobert nos últimos anos. Ele espera que esse tipo de jogo, por fim, faça com que todos vejam como o jogador é especial. “Rudy é um vencedor. Mais do que isso, conduz vitórias. Não precisa gostar do seu jogo ou de quem é. Mas você entende como ele é um profissional exemplar e vencedor quando o vê em quadra”, sentenciou.

Longo caminho

Eliminar o Lakers dos playoffs, certamente, foi um prazer especial para Anthony Edwards e o elenco do Timberwolves. Então, a festa deve ter se estendido até altas horas dentro do vestiário da equipe. Mas a pós-temporada só está no início. Agora, Minnesota espera o vencedor da série entre Houston Rockets e Golden State Warriors nas semifinais de conferência. O trabalho segue, mas Finch crê que o time merece a comemoração.

“Nós estamos jogando com uma motivação extra por causa de todos que duvidavam do nosso time. Isso trabalhou em nosso favor. Mas, agora, temos que entender que ainda há um longo caminho pela frente. Vamos nos reagrupar. No entanto, é dia de celebrar. Eles merecem, pois esse elenco ouviu muita besteira durante a temporada”, concluiu o treinador semifinalista do Oeste.

