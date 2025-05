Rudy Gobert domina e Timberwolves elimina Lakers

Em jogo histórico de Rudy Gobert, o Minnesota Timberwolves bateu o Los Angeles Lakers por 103 a 96 e se garantiu na segunda rodada dos playoffs. O francês teve a melhor noite de sua carreira, com 27 pontos. O dono da casa, sem pivô, até tentaram uma reação no segundo tempo, mas sem sucesso. A temporada de Luka Doncic e LeBron James, então, acabou.

Gobert esteve em uma noite iluminada. Los Angeles não usou Jaxson Hayes por nenhum minuto do Jogo 5 e o francês aproveitou. Foram 24 rebotes, nove deles ofensivos, muitos que viraram enterrada ou bandeja na sequência. Na defesa, o habitual. Isso porque deu dois tocos, mas inibiu quase todas as infiltrações em que estava plantado na área pintada. Contra a franquia mais popular da NBA, um dos astros mais impopulares do jogo prosperou e ganhou a série.

Vale destacar também o jogo incrível de Julius Randle, sobretudo, no último quarto. O ala-pivô que ficou conhecido por vários desempenhos abaixo nos playoffs pelo New York Knicks, fez uma baita série contra o Lakers. Por fim, ajudou a fechar o jogo, marcando 11 de seus 23 pontos no último quarto. Sua agressividade ao aro em meio a um time que tentou bolas de três demais, foi um destaque.

Aliás, as bolas de três em excesso talvez expliquem o motivo desse jogo ter sido tão competitivo. Afinal, os visitantes acertaram sete tentativas de 47 arremessos. Anthony Edwards foi o pior no quesito, errando 11 bolas triplas sem nenhum acerto. O astro não teve uma grande noite de arremessos, mas fez seu time jogar com oito assistências e nenhum erro de ataque. Por fim, ironicamente, foi uma bola tripla do veterano Mike Conley no último minuto que encerrou a série.

Los Angeles, por outro lado, teve uma noite atribulada. Um começo de jogo terrível, sem grande senso de urgência para um time que lutava pela vida em 2024/25. Aos poucos, a coisa foi melhorando, mas aí Luka Doncic deixou o jogo no fim do primeiro tempo após uma falta que sofreu de Donte DiVincenzo com uma lesão nas costas. Ele voltou depois (até jogando melhor), mas era um sinal de que as coisas não iam bem.

LeBron James liderou o time na retomada da energia a partir do segundo quarto, mas teve pouco protagonismo no segundo tempo. Marcou apenas cinco pontos em sete arremessos no último quarto. Doncic só teve três, em uma tendência que se confirmou até o final da série: O Lakers não teve ideia de como fechar jogos contra o Timberwolves de Rudy Gobert. Foram apenas 16 pontos marcados no último período da campanha.

Rui Hachimura também teve bom jogo, anotando 23 pontos. O ala acertou cinco bolas de três e ajudou seu time a ter uma chance nos minutos finais. Mas de resto, foi um jogo muito ruim de Austin Reaves que conclui uma série abaixo. Dorian Finney-Smith foi expulso, Jarred Vanderbilt não conseguiu impactar em termos ofensivos apesar do bom jogo na defesa. Gabe Vincent saiu zerado. Alguns temores sobre a profundidade se confirmaram na queda.

Assim, Minnesota agora aguarda quem avançará de Golden State Warriors x Houston Rockets. A série podia ter acabado também nessa quarta-feira (30) mas o time texano venceu e forçou o jogo 6. A série está 3 a 2 para a franquia de San Francisco.

(4) Minnesota Timberwolves 103 x 96 Los Angeles Lakers (1)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Rudy Gobert 27 24 0 0 2 Julius Randle 23 5 4 1 0 Anthony Edwards 15 11 8 3 0 Nickeil Alexander-Walker 10 1 3 1 0 Donte DiVincenzo 9 4 5 2 0

Três pontos: 7-47; Conley: 2-6

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 28 7 9 1 0 Rui Hachimura 23 4 0 0 1 LeBron James 22 7 6 2 0 Austin Reaves 12 5 2 0 0 Dorian Finney-Smith 7 4 2 1 0

Três pontos: 11-37; Hachimura: 5-8

