Playoffs: NBA admite erro em lance de Lakers e Timberwolves

A série de playoffs da NBA entre Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers está quase encaminhada. Isso porque, o time de Anthony Edwards e companhia abriu 3 a 1 ao vencer o jogo do domingo (27). No entanto, um erro dos árbitros admitido pela liga poderia ter mudado o cenário do duelo no Oeste.

A marcação aconteceu nos segundos finais do jogo. Enquanto o Timberwolves vencia o Lakers por 114 a 113, Luka Doncic tentava avançar com a bola. Porém, ele pisou no pé de Jaden McDaniels, caiu no chão e precisou pedir um tempo técnico.

Doncic, ainda assim, insistiu que os árbitros deveriam ter marcado uma falta. Algo que a NBA admitiu que deveria ter acontecido durante o relatório de dois minutos finais do jogo de playoffs. Segundo a liga, houve infração de McDaniels no astro do Lakers. Assim, o esloveno deveria ter ido para a linha de lance livre.

“McDaniels avançou para a trajetória de Doncic, iniciando um contato ilegal com o pé que fez o armador do Lakers perder o equilíbrio”, admitiu a NBA.

O erro dos árbitros foi capital para o resultado de Lakers e Timberwolves nos playoffs da NBA. Afinal, após a pausa pedida por Doncic, LeBron James errou um passe, o que resultado em um ataque onde Anthony Edwards sofreu falta e acertou dois lances livres. Assim, garantindo a vitória do Timberwolves.

Desse modo, o técnico JJ Redick disparou contra a falta não marcada pelos árbitros da NBA.

“Para começar, Luka foi derrubado”, disparou o técnico do Lakers pós-jogo dos playoffs. “Foi uma queda clara. Ele não caiu sozinho. Nós revimos o lance e ele foi derrubado. Deveríamos ter ido para a linha de lances livres”.

O Lakers ainda reclamou da jogada seguinte do Timberwolves. Isso porque, após LeBron perder a bola, ele tentou desarmar Edwards enquanto ele avançava para a cesta. A bola saiu de quadra e foi marcada posse de Los Angeles. Porém, após revisão, os árbitros marcaram falta e o ala-armador do Wolves teve dois lances livres.

O craque do Lakers, assim, insistiu que o desarme foi limpo e lamentou a decisão dos árbitros da NBA.

“Essa jogada acontece o tempo todo, vocês sabem. Dizemo que a mão faz parte da bola. Senti que a mão dele estava sobre a bola, consegui tocar na mão e na bola, que saiu nele. Já vi essa jogada muitas vezes na NBA, mas é o que é”, lamentou LeBron, em coletiva do Lakers.

A NBA, porém, negou que os árbitros tenham errado neste lance a favor do Timberwolves. Segundo a liga, os árbitros acertaram ao marcar a falta.

“A revisão do desafio do técnico foi considerada bem-sucedida. James faz contato ilegal no pulso esquerdo de Edwards e a falta está relacionada ao momento em que a bola sai de quadra. O jogo recomeça com Edwards recebendo dois lances livres”, concluiu o relatório pós-jogo de playoffs da NBA.

