Stephen Curry ganha mais um prêmio na NBA

O astro Stephen Curry ganhou mais um prêmio na NBA. Nesta segunda-feira (28), a liga anunciou que o craque do Golden State Warriors foi o eleito o melhor companheiro de equipe em 2024/25. A honraria é concedida desde a temporada 2012/13. Pela primeira vez na carreira, o camisa 30 do Warriors leva o troféu Twyman-Stokes. Além disso, Curry recebe uma quantia em dinheiro, que vira doação para uma instituição de caridade a ser escolhida.

De acordo com a NBA, a premiação é um reconhecimento pelo jogo altruísta, liderança dentro e fora de quadra como mentor e exemplo para os demais atletas da liga, comprometimento e dedicação ao time. Todas essas qualidades, aliás, são atribuídas a Curry. Afinal, diversos jogadores e técnicos já disseram que o maior arremessador da história é um exemplo.

Um painel de executivos da NBA selecionou 12 finalistas (seis de cada conferência) para o prêmio. Depois, 391 jogadores atuais da liga selecionaram o vencedor, a partir dessa lista. Ou seja, o astro do Warriors foi eleito pelos colegas de profissão.

Pelo prêmio da NBA, Stephen Curry venceu uma disputa com Steven Adams. O craque de Golden State somou 1.257 pontos, 20 a mais que o pivô do Houston Rockets. Além disso, o armador recebeu 66 votos de primeiro lugar, contra 46 do jogador neozelandês. Jalen Brunson, do New York Knicks, totalizou 925 pontos e completa o top 3.

Dez pontos foram concedidos aos votos de primeiro lugar, sete para o segundo, cinco para o terceiro, três para o quarto e um para o quinto. Jrue Holiday, do Boston Celtics, é o maior vencedor do prêmio. O armador foi eleito o melhor companheiro de equipe em 2020 e 2023. Outro que recebeu mais de um troféu é Mike Conley. O veterano do Minnesota Timberwolves foi o ganhador em 2019 e 2024.

Veterano de 16 temporadas na NBA, Stephen Curry já conquistou o prêmio de espírito esportivo, em 2011. Além disso, o craque de 37 anos tem dois MVPs da fase regular (2015 e 2016) e o troféu de jogador mais valioso das finais (2022). Tetracampeão da NBA pelo Warriors, o armador também possui no currículo 11 seleções para o All-Star Game e outras dez para os times ideais da liga.

Por fim, o nome do troféu faz referência a Jack Twyman e Maurice Stokes, companheiros de time do Cincinatti Royals (hoje Sacramento Kings). Ambos protagonizaram uma das mais bonitas histórias já vistas no esporte. Em 1958, quando Stokes sofreu um acidente cerebral, e ficou permanentemente paralisado, Twyman assumiu o papel de tutor legal. Ele cuidou do amigo até sua morte, 12 anos depois. Assim, pela qualidade em quadra, e exemplo fora dela, Twyman e Stokes tiveram suas camisas (27 e 12, respectivamente) aposentadas pelo Kings.

Votação para o prêmio de melhor companheiro de equipe na NBA em 2024/25

1- Stephen Curry (Golden State Warriors): 1.257 pontos

2- Steven Adams (Houston Rockets): 1.237 pontos

3- Jalen Brunson (New York Knicks): 925 pontos

4- Deandre Jordan (Denver Nuggets): 897 pontos

5- Nicolas Batum (Los Angeles Clippers): 868 pontos

6- Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers): 850 pontos

7- Al Horford (Boston Celtics): 834 pontos

8- James Johnson (Indiana Pacers): 751 pontos

9- Jaylin Williams (Oklahoma City Thunder): 690 pontos

10- Brook Lopez (Milwaukee Bucks): 657 pontos

11- Tobias Harris (Detroit Pistons): 648 pontos

12- Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies): 552 pontos

