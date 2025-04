Como é “impossível” um time virar série de playoffs na NBA

Não chega a ser impossível 100% das vezes, mas é muito difícil um time virar uma série de playoffs na NBA. Os números mostram que quem tem vantagem, quase sempre fecha com vitória. As estatísticas, inclusive, mostram bem isso. Claro que teve o Cleveland Cavaliers virando uma final após estar perdendo por 3 a 1 para o Golden State Warriors, mas isso foi quase uma “aberração”.

Isso porque o time que lidera uma série tem sempre o aspecto psicológico da coisa. Com “as costas na parede”, sob muita pressão, aquele que está perdendo precisa de muita força mental. É claro que lesões fazem parte. Um grande jogador fica fora de jogos e tudo vira uma “loteria”. Às vezes, o astro sofre a contusão, mas tem ali alguém para suprir sua ausência. Se a equipe que está liderando a série passa por isso, é até normal ver alguém despontar. Mas se está perdendo e ainda fica sem “o cara”, aí o papo é outro.

Para ter uma ideia, até hoje, em 158 séries de playoffs da NBA que alguém abriu 3 a 0, jamais houve uma virada. Em 95 delas, a série acabou em quatro jogos. Em 47, fechou em cinco, enquanto 11 foram em seis e apenas quatro precisaram de sete embates. Mas em 100% das vezes, venceu aquele que liderava.

Publicidade

Mas a conta não está errada. É porque a série entre Cleveland Cavaliers e Miami Heat é a 158ª na história da NBA a abrir 3 a 0. Como ela ainda não acabou, a diferença está aí.

Leia mais

Aqui, vão outros números, mas por série de playoffs da NBA, quando um time abriu o placar.

Publicidade

Na primeira rodada, isso aconteceu 56 vezes. Nas semifinais de conferência, 48, enquanto 29 aconteceram em decisões de um dos lados da liga (Leste ou Oeste). Por fim, nas finais, um time abriu 3 a 0 na decisão da NBA em 15 vezes.

Agora, se um time lidera a série por 3 a 1, a situação é quase similar, com 95.5% das vezes.

Em 85 séries na história dos playoffs da NBA, o time que está vencendo por 3 a 1 venceu 82 delas. Já nas semifinais de conferência, foram 94 vitórias e quatro derrotas. Nas finais de conferência, são 44 triunfos em 48 séries. Por fim, na decisão, o Cavs de 2015/16 é o único a virar e ficar com o título após estar perdendo em 38 oportunidades.

Publicidade

Ou seja, até aqui, deu para entender, né? Estar atrás em uma série de playoffs da NBA é terrível. Uma situação bem difícil de reverter.

Então, que tal as séries de playoffs em 3 a 2? Bem… aconteceu isso 350 vezes, com 293 vitórias do time que liderava até ali. Ou seja, 83.7%.

Por fim, as séries em que um time liderou por 2 a 1. Ou seja, após três jogos, é natural pensar que fica mais fácil virar, né?

Publicidade

Mas, não. Em 80.1% das vezes, o time que abriu 2 a 1 em uma série na NBA, venceu quem liderava ali.

É impossível?

Claro que não. Como explicamos acima, a vantagem simples mostra que um time liderando a série de playoffs da NBA fica perto de passar. Mesmo naquelas que aconteceu apenas um jogo, a tendência é que essa equipe vença.

Publicidade

Até hoje, 878 séries aconteceram nos playoffs. Quem venceu o primeiro jogo, saiu com o triunfo em impressionantes 77.8%.

É óbvio que um time pode reverter. Afinal, cerca de 22% das vezes aconteceu a virada. Mas estamos falando de um jogo apenas.

Até aqui em 2024/25

Cleveland Cavaliers 3 x 0 Miami Heat

Boston Celtics 2 x 1 Orlando Magic

New York Knicks 2 x 1 Detroit Pistons

Indiana Pacers 2 x 1 Milwaukee Bucks

Publicidade

Oklahoma City Thunder 3 x 0 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 1 x 1 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 1 x 2 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 1 x 2 Los Angeles Clippers

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA