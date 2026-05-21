Shai Gilgeous-Alexander comanda e Thunder bate Spurs

Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque da vitória do Oklahoma City Thunder no jogo 2 contra o San Antonio Spurs nessa quarta-feira (20). Após um jogo 1 de menor eficiência, o MVP se elevou no segundo duelo e empatou a série para o atual campeão da NBA. Vale destacar que a partida contou com duas baixas por lesões durante o jogo, com Jalen Williams e Dylan Harper sofrendo problemas na coxa e não retornando.

O craque canadense Shai Gilgeous-Alexander se tornou o segundo jogador com mais partidas de 30 pontos na história da franquia em playoffs em Thunder x Spurs. Ele superou Russell Westbrook e só fica atrás de Kevin Durant no ranking histórico. Além da marca, acima de tudo, fica o grande desempenho do armador nos dois lados da quadra em um jogo fundamental para o time de Oklahoma.

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Aliás, o Oklahoma City Thunder conseguiu controlar melhor o segundo duelo da série, após as idas e vindas e as duas prorrogações do jogo 1. Um grande desempenho defensivo na clássica pressão no ponto de ataque que tanto incomoda qualquer outro time da NBA. Além disso, vitória na batalha de volume e grande coletividade com sete atletas marcando pelo menos dez pontos no triunfo.

Enquanto isso, o San Antonio Spurs sofreu mais com alguns momentos de baixa e apesar de sempre se manter vivo na partida, não conseguiu aquele último golpe que poderia dar a chance de vitória. Os turnovers mais uma vez machucaram o time, que sentiu falta de De’Aaron Fox. Ainda assim, a equipe volta para o Texas com a vantagem do mando de quadra na série, após conseguir vencer o jogo 1.

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Escalações

De’Aaron Fox era dúvida para o duelo, mas acabou ficando de fora do jogo 2. O armador All-Star também não atuou no primeiro jogo, com dores no tornozelo.

Então, Mitch Johnson não fez alterações em relação ao quinteto titular do primeiro duelo: Dylan Harper, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama.

Enquanto isso, Mark Daigneault também não fez alterações, mesmo com algum barulho sobre suas rotações com dois pivôs em quadra. O quinteto titular padrão jogou: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

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Destaques

Mais uma vez, o Oklahoma City Thunder teve ótimo trabalho em termos de pressão na bola. Stephon Castle foi o cestinha texano, mas somou nove turnovers. Aliás, são 20 erros nos dois primeiros jogos da série para o armador, a maior marca da história da NBA em um período como esse nos playoffs. O time da casa fez 27 pontos nos 21 erros do time visitante, mais do que o dobro do que foi cometido por Oklahoma.

Em suma, a pontuação em transição ajudou o time a ter mais oportunidades sem que a ótima defesa texana se formasse do outro lado. Ou seja, atacar o garrafão sem que Victor Wembanyama estivesse na área pintada. Não que o francês não tenha tido impacto nessa área, mas a produção do Thunder foi maior nesse sentido. Shai Gilgeous-Alexander esteve em maior conforto ofensivo e atacando mais rápido.

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Sem deixar que dobras se formassem tão constantemente sobre ele, o MVP cresceu de produção e conseguiu uma alta pontuação com maior eficiência. Quando não conseguiu, Shai foi capaz de criar bons arremessos para os companheiros, e o Thunder conseguiu capitalizar muitos desses espaços de maneira coletiva.

Mais uma vez, Alex Caruso foi um destaque, com três bolas de fora. Cason Wallace teve quatro e Jared McCain outras três. Isso influenciou muito, acima de tudo por Jalen Williams só ter atuado no primeiro tempo. Bolas triplas caindo e o ataque de meia quadra seguiu andando. Ajay Mitchell e Chet Holmgren seguem com dificuldade de ter volume, mas foram melhores do que no jogo 1.

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Vale destacar também a luta de Isaiah Hartenstein. O pivô foi um fator nos rebotes ofensivos e na proteção de aro. Sobretudo, em um bom segundo tempo. Ele se recuperou, após não conseguir ser um fator na primeira partida. Por fim, esteve envolvido até em polêmica, após puxar Stephon Castle pelo cabelo.

Castle foi um personagem. O armador marcou 25 pontos e foi eficiente, agressivo na cesta. Mas ele está sobrecarregado sem Fox na criação. Foram oito assistências e nove turnovers no jogo. Mesmo com quase dez passes decisivos por jogo até aqui na série, sua média de erros tem sido maior.

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Victor Wembanyama também cometeu quatro turnovers. O francês teve um primeiro tempo discreto, mas voltou em outro ritmo na segunda etapa. Ele puxou a reação de seu time, que não conseguiu manter o ímpeto. No fim, quando Oklahoma chegou a abrir dois dígitos de frente, chegou a trazer a vantagem para apenas cinco pontos. Mas outra vez, a equipe visitante não conseguiu uma virada.

Devin Vassell também se destacou com 22 pontos e seis bolas triplas. Mas a perda de volume foi fatal para as chances de San Antonio. O time até superou o rival em pontos de segunda chance, mas também perdeu a batalha de rebotes ofensivos. Mesmo em uma noite de 40% do perímetro, os erros foram fatais na tentativa de vencer a partida. Outra vez, os minutos sem Wembanyama foram problemáticos para o Spurs contra o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

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(2) San Antonio Spurs 113 x 122 Oklahoma City Thunder (1)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 25 5 8 1 0 Devin Vassell 22 4 1 0 1 Victor Wembanyama 21 17 6 1 4 Dylan Harper 12 2 3 0 0 Keldon Johnson 10 5 1 0 0

Três pontos: 16/40 (40%) / Vassell: 6/12

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 30 4 9 1 2 Alex Caruso 17 3 5 1 0 Chet Holmgren 13 4 2 0 0 Jared McCain 12 6 3 2 0 Cason Wallace 12 4 4 4 0

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Wallace: 4/6

1-1