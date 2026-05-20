NBA: Warriors deve ter mudanças no elenco após temporada ruim

Time ficou fora dos playoffs da liga pela segunda vez em três anos

A direção do Golden State Warriors está pronta para fazer mudanças em seu elenco para a próxima temporada da NBA. De acordo com Tim Kawakami, em artigo para o San Francisco Standard, o time quer ter um grupo que consiga “ficar mais em quadra”.

Em outras palavras, a equipe não deve estender contratos com jogadores mais velhos. Além disso, não pretende ir atrás de agentes livres com tal característica. Afinal, em 2025/26, a franquia teve vários desfalques por conta de jogos em noites consecutivas, fora lesões.

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“O Warriors não vai encher seu elenco de jogadores que se machucam. Não funcionou como o time queria e, de acordo com o que Steve Kerr disse, cinco ou seis jogadores não podiam jogar em noites seguidas. Mas ainda houve casos de atletas que tinham de ficar uma semana fora”, disse Kawakami.

Stephen Curry, principal nome da equipe, teve várias lesões e acabou sendo desfalque em boa parte do ano. No entanto, ele é uma exceção para o que a direção quer para a próxima campanha da NBA.

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“Enquanto isso, Jimmy Butler e Moses Moody vão fazer parte do elenco e devem desfalcar o time por boa parte da temporada. Então, as outras 13 vagas não serão preenchidas por caras que costumam perder muito tempo”, concluiu.

Décimo no Oeste, o Warriors foi ao play-in após vencer 37 dos 82 jogos, mas não ficou com a vaga nos playoffs.

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Ou seja, Kristaps Porzingis, um dos principais agentes livres, não deve ficar. O mesmo deve acontecer com Al Horford. Isso porque o pivô até tem vínculo com o Warriors para a próxima temporada, mas a opção é do próprio time. O antigo jogador do Boston Celtics possui US$5.9 milhões a receber, enquanto Golden State não deve manter seu acordo.

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Além deles, o Warriors conta com outros agentes livres que podem voltar ao elenco na próxima temporada da NBA. Um deles é Gary Payton II, que esteve em 73 jogos. Como Payton consegue ficar em quadra por boa parte do ano, é possível que ele retorne. E isso ainda pode acontecer com Quinten Post, embora seja bem mais jovem.

O fato é que o Warriors terá muitos problemas para montar um elenco forte para 2026/27. Afinal, Moody deve perder toda a próxima campanha e ele poderia ser envolvido em algum tipo de troca. Por outro lado, Jimmy Butler só sai se o time conseguir um negócio para ter um grande nome. Giannis Antetokounmpo, astro do Milwaukee Bucks, seria o grande alvo da franquia. No entanto, o ala grego teria preferência por jogar em um time do Leste.

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Mas o grande problema é que a equipe possui só seis jogadores sob contrato garantido. Brandin Podziemski seria o sétimo, pois não deve sair e a opção é do time de San Francisco. Sobram, portanto, oito vagas, sendo que uma delas será com a escolha 11 do Draft, podendo cair para seis se a direção optar por manter a pick de segunda rodada.

Nas últimas semanas, o técnico Steve Kerr estendeu seu acordo por mais dois anos. Entretanto, só três atletas possuem vínculo para 2027/28: Moses Moody, Will Richard e o ala brasileiro Gui Santos.