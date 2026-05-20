Técnico do Knicks confirma: “A gente ataca James Harden”

Time de Nova York virou o placar após estar perdendo por 22 pontos no último quarto

Mike Brown, técnico do New York Knicks, confirmou o que parecia óbvio ao longo do primeiro jogo das finais do Leste: o time ataca em cima de James Harden. De acordo com o treinador, não é segredo para ninguém. Ele usou seu esquema ofensivo para poder estar sempre contra o MVP de 2018 da NBA.

“Sabe? Às vezes, você faz o que o jogo dita, então eles estavam fazendo a mesma coisa com Jalen (Brunson)”, disse Brown. Nós sentimos que tentamos não jogar esse tipo de jogo, enquanto a gente sentiu que podia fazer isso com um cara. É como a gente tem de achar meios de marcar (Donovan) Mitchell e ele, o Cavs tem de encontrar algo para marcar. Mas não é segredo para ninguém que a gente ataca (James) Harden”.

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O Knicks venceu por 115 a 104 após prorrogação em um jogo que parecia ser do Cleveland Cavaliers. Afinal, a equipe de Ohio vencia por 93 a 71 quando restavam pouco mais de sete minutos para o fim. Só nos últimos cerca de 12 minutos, incluindo a prorrogação, o time de Nova York fez uma parcial de 44 a 11.

James Harden teve uma noite difícil nos dois lados da quadra. Enquanto fez 15 pontos em 16 arremessos, além de seis erros de ataque, o Knicks, que jogava em casa, explorou o veterano o tempo todo na defesa.

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O Cavs fazia um jogo incrível no segundo tempo. Após os times saírem para o vestiário com o placar em 48 a 46 para o Cavaliers, o terceiro quarto foi dos visitantes. A franquia de Ohio dominou na defesa, enquanto não permitia qualquer tipo de reação.

O início do último quarto mostrava a mesma coisa. Isso porque o Cavaliers fez uma parcial de 10 a 2 nos primeiros quatro minutos. James Harden acertou lance livre e o técnico do Knicks colocou em quadra o ala OG Anunoby, que estava mal no jogo. O britânico ficou de fora das últimas duas partidas e voltou ontem.

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A ideia de Brown era que o Knicks pudesse evitar os arremessos de três de Sam Merrill, Donovan Mitchell e Harden. Até então, o time comandava o placar com ótimo aproveitamento.

Depois, no entanto, foi um show de Jalen Brunson. Com várias trocas de marcadores, por pedido do técnico, Harden sempre ficava isolado em cima do homem da bola. Em geral, Brunson.

Como resultado, quase todos os pontos na reação do Knicks foram em cima de James Harden.

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De acordo com o técnico Kenny Atkinson, ele não vai fazer mudanças para tirar Harden em momentos de defesa. Para ele, o astro vem muito bem no quesito.

“Não, ele está sendo um dos nossos melhores defensores nos playoffs. Eu acredito nele. É esperto e usa bem as mãos. Então, eu não penso nisso”, disse Atkinson.

Cavs e Knicks voltam a se encontrar mais uma vez em Nova York nesta quinta-feira (21) nos playoffs da NBA.