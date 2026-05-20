Spurs x Thunder – Onde assistir ao jogo dos playoffs NBA
Spurs abriu 1 a 0 na série após jogo com duas prorrogações
Saiba onde assistir ao Jogo 2 entre San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder, válido pelas finais do Oeste nos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta quarta-feira (20). As equipes se enfrentam no Paycom Center, a partir das 21h30 (horário de Brasília).
Datas da série
18/05: San Antonio Spurs 122 x 115 Oklahoma City Thunder
20/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder
22/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs
24/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs
26/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder *
28/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs *
30/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder *
*Se necessário
San Antonio Spurs (1)
O Spurs abriu 1 a 0 nas finais do Oeste contra o Thunder. Para isso, o time passou por duas prorrogações fora de casa. No fim, Victor Wembanyama brilhou com lances decisivos, com uma cesta de três e um toco na reta final do segundo tempo-extra. O francês teve ainda 41 pontos e 24 rebotes.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|De’Aaron Fox
|1,91
|28
|G
|Stephon Castle
|1,96
|21
|G
|Dylan Harper
|1,97
|20
|G
|Jordan McLaughlin
|1,80
|30
|F
|Devin Vassell
|1,96
|25
|F
|Julian Champagnie
|2,03
|24
|F
|Keldon Johnson
|1,96
|26
|F
|Harrison Barnes
|2,03
|33
|F
|Carter Bryant
|2,03
|20
|F
|Lindy Waters
|1,98
|28
|F
|Kelly Olynyk
|2,11
|35
|F
|David Jones-Garcia
|1,98
|24
|F
|Emanuel Miller
|1,96
|25
|F
|Harrison Ingram
|1,96
|23
|C
|Victor Wembanyama
|2,23
|22
|C
|Luke Kornet
|2,18
|30
|C
|Mason Plumlee
|2,11
|36
|C
|Bismack Biyombo
|2,06
|33
Time titular: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama
Oklahoma City Thunder (0)
O Thunder não conseguiu aproveitar o mando de quadra para sair na frente contra o Spurs. Mesmo com uma inflamada torcida no Paycom Center, o atual campeão da NBA sofreu contra a forte defesa de San Antonio. Shai Gilgeous-Alexander, por exemplo, marcou apenas 24 pontos, com sete de 23 nos arremessos.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Shai Gilgeous-Alexander
|1,98
|27
|G
|Lu Dort
|1,91
|26
|G
|Cason Wallace
|1,93
|22
|G
|Ajay Mitchell
|1,96
|23
|G
|Nikola Topic
|1,97
|20
|G
|Jared McCain
|1,93
|22
|F
|Jalen Williams
|1,97
|25
|F
|Alex Caruso
|1,93
|32
|F
|Aaron Wiggins
|1,98
|27
|F
|Isaiah Joe
|1,93
|26
|F
|Kenrich Williams
|1,98
|31
|F
|Brooks Barnhizer
|1,98
|24
|C
|Chet Holmgren
|2,14
|23
|C
|Isaiah Hartenstein
|2,13
|27
|C
|Jaylin Williams
|2,08
|23
|C
|Thomas Sorber
|2,09
|20
|C
|Branden Carlson
|2,13
|26
Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein
Onde assistir ao Jogo 2 entre Spurs x Thunder pelos playoffs da NBA hoje (18)
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 20/05/2026
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Paycom Center, Oklahoma City
