Spurs x Thunder – Onde assistir ao jogo dos playoffs NBA

Spurs abriu 1 a 0 na série após jogo com duas prorrogações

Por
Spurs Thunder onde assistir playoffs NBA
Reprodução / X

Saiba onde assistir ao Jogo 2 entre San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder, válido pelas finais do Oeste nos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta quarta-feira (20). As equipes se enfrentam no Paycom Center, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Datas da série

18/05: San Antonio Spurs 122 x 115 Oklahoma City Thunder
20/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder
22/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs
24/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs
26/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder *
28/05: Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs *
30/05: San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder *

*Se necessário

San Antonio Spurs (1)

O Spurs abriu 1 a 0 nas finais do Oeste contra o Thunder. Para isso, o time passou por duas prorrogações fora de casa. No fim, Victor Wembanyama brilhou com lances decisivos, com uma cesta de três e um toco na reta final do segundo tempo-extra. O francês teve ainda 41 pontos e 24 rebotes.

PosJogadorAlturaIdade
GDe’Aaron Fox1,9128
GStephon Castle1,9621
GDylan Harper1,9720
GJordan McLaughlin1,8030
FDevin Vassell1,9625
FJulian Champagnie2,0324
FKeldon Johnson1,9626
FHarrison Barnes2,0333
FCarter Bryant2,0320
FLindy Waters1,9828
FKelly Olynyk2,1135
FDavid Jones-Garcia1,9824
FEmanuel Miller1,9625
FHarrison Ingram1,9623
CVictor Wembanyama2,2322
CLuke Kornet2,1830
CMason Plumlee2,1136
CBismack Biyombo2,0633

Time titular: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama

Oklahoma City Thunder (0)

O Thunder não conseguiu aproveitar o mando de quadra para sair na frente contra o Spurs. Mesmo com uma inflamada torcida no Paycom Center, o atual campeão da NBA sofreu contra a forte defesa de San Antonio. Shai Gilgeous-Alexander, por exemplo, marcou apenas 24 pontos, com sete de 23 nos arremessos.

PosJogadorAlturaIdade
GShai Gilgeous-Alexander1,9827
GLu Dort1,9126
GCason Wallace1,9322
GAjay Mitchell1,9623
GNikola Topic1,9720
GJared McCain1,9322
FJalen Williams1,9725
FAlex Caruso1,9332
FAaron Wiggins1,9827
FIsaiah Joe1,9326
FKenrich Williams1,9831
FBrooks Barnhizer1,9824
CChet Holmgren2,1423
CIsaiah Hartenstein2,1327
CJaylin Williams2,0823
CThomas Sorber2,0920
CBranden Carlson2,1326

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein

Onde assistir ao Jogo 2 entre Spurs x Thunder pelos playoffs da NBA hoje (18)

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 20/05/2026
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Paycom Center, Oklahoma City

