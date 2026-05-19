Draymond Green detona jornalista por revelar MVP da NBA
Astro do Warriors critica vazamento da notícia do vencedor do prêmio antes de cerimônia oficial
Draymond Green, assim como os fãs da NBA, não ficou surpreso com a notícia de que Shai Gilgeous-Alexander foi eleito MVP da temporada. Mas não esperava como veio a confirmação. O jornalista Shams Charania vazou a informação horas antes do anúncio oficial em uma concorrente da ESPN. O ala-pivô se revoltou com a situação e cobrou uma postura dura do comissário da liga.
“Shams ‘vazou’ que Shai venceu o prêmio. E, para ser sincero, acho que isso é bem patético. A NBA precisa fazer alguma coisa sobre essa situação porque é o seu produto. Você deve controlar como a mídia noticia esse tipo de informação. Adam Silver tem que tomar uma providência, pois isso não é aceitável”, disparou o astro do Golden State Warriors em seu podcast.
A história não recebeu tanta atenção porque, como citado, não foi uma novidade para ninguém. Afinal, Gilgeous-Alexander era franco favorito ao prêmio de MVP da temporada. Mas Draymond Green acha que o caso expõe uma questão maior do que a revelação em si. O episódio deveria levar a uma reavaliação da relação da liga com as suas parceiras.
“Vejam bem: Shams, antes de tudo, é um repórter a serviço da ESPN. E a emissora é uma parceria da NBA. Por isso, vê-lo anunciar quem ganhou a votação em um twitte às seis da manhã é vegonhoso. E não me interessa se todos já sabiam que seria o Shai. Deveria ser grande uma vergonha para todos os envolvidos”, detonou o futuro membro do Hall da Fama.
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Decepção
Green, no entanto, não parou por aí. Se um repórter recebe uma informação sigilosa, está claro que o processo para manter a votação confidencial falhou. E perde-se um tanto de seriedade. Com isso, um novo problema surge. Para o ala-pivô, a liga deveria encarar essa situação como uma crise de credibilidade.
“O vazamento faz parecer que a nossa liga não tem organização. E, mais do que isso, parece que tudo é uma brincadeira. Afinal, a gente não consegue manter o segredo nem sobre o vencedor do nosso maior prêmio individual. Que informação vamos ter condição de segurar, então? Isso é bem decepcionante”, lamentou o jogador.
A credibilidade, aliás, vai além de manter segredo. Passa também por poder cumprir os seus compromissos comerciais. “O anúncio do prêmio está marcado para acontecer no Amazon Prime, então o dever da liga é garantir que assim seja. Paga-se caro por essas coisas. A NBA precisa intervir, pois algo assim não pode ocorrer”, reforçou.
Profissional
As críticas de Draymond Green deram voz a várias pessoas que não gostaram do papel de Charania na revelação do MVP da NBA. Mas não espere um pedido de desculpas do jornalista. O repórter entende quem não gostou, mas garante que só foi profissional. E avisa: não vai mudar a postura na próxima vez.
“Essa é uma notícia enorme. E, quando recebo uma informação, repasso para o público. Afinal, esse é o meu trabalho: trazer notícias. Então, isso é tudo em que foco o meu dia a dia. Eu durmo e acordo pensando nisso, pois é a minha responsabilidade. Não foi a primeira vez e nem a última que isso vai acontecer”, sentenciou Charania.
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