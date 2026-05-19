Draymond Green detona jornalista por revelar MVP da NBA

Draymond Green, assim como os fãs da NBA, não ficou surpreso com a notícia de que Shai Gilgeous-Alexander foi eleito MVP da temporada. Mas não esperava como veio a confirmação. O jornalista Shams Charania vazou a informação horas antes do anúncio oficial em uma concorrente da ESPN. O ala-pivô se revoltou com a situação e cobrou uma postura dura do comissário da liga.

“Shams ‘vazou’ que Shai venceu o prêmio. E, para ser sincero, acho que isso é bem patético. A NBA precisa fazer alguma coisa sobre essa situação porque é o seu produto. Você deve controlar como a mídia noticia esse tipo de informação. Adam Silver tem que tomar uma providência, pois isso não é aceitável”, disparou o astro do Golden State Warriors em seu podcast.

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A história não recebeu tanta atenção porque, como citado, não foi uma novidade para ninguém. Afinal, Gilgeous-Alexander era franco favorito ao prêmio de MVP da temporada. Mas Draymond Green acha que o caso expõe uma questão maior do que a revelação em si. O episódio deveria levar a uma reavaliação da relação da liga com as suas parceiras.

“Vejam bem: Shams, antes de tudo, é um repórter a serviço da ESPN. E a emissora é uma parceria da NBA. Por isso, vê-lo anunciar quem ganhou a votação em um twitte às seis da manhã é vegonhoso. E não me interessa se todos já sabiam que seria o Shai. Deveria ser grande uma vergonha para todos os envolvidos”, detonou o futuro membro do Hall da Fama.

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Decepção

Green, no entanto, não parou por aí. Se um repórter recebe uma informação sigilosa, está claro que o processo para manter a votação confidencial falhou. E perde-se um tanto de seriedade. Com isso, um novo problema surge. Para o ala-pivô, a liga deveria encarar essa situação como uma crise de credibilidade.

“O vazamento faz parecer que a nossa liga não tem organização. E, mais do que isso, parece que tudo é uma brincadeira. Afinal, a gente não consegue manter o segredo nem sobre o vencedor do nosso maior prêmio individual. Que informação vamos ter condição de segurar, então? Isso é bem decepcionante”, lamentou o jogador.

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A credibilidade, aliás, vai além de manter segredo. Passa também por poder cumprir os seus compromissos comerciais. “O anúncio do prêmio está marcado para acontecer no Amazon Prime, então o dever da liga é garantir que assim seja. Paga-se caro por essas coisas. A NBA precisa intervir, pois algo assim não pode ocorrer”, reforçou.

Profissional

As críticas de Draymond Green deram voz a várias pessoas que não gostaram do papel de Charania na revelação do MVP da NBA. Mas não espere um pedido de desculpas do jornalista. O repórter entende quem não gostou, mas garante que só foi profissional. E avisa: não vai mudar a postura na próxima vez.

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“Essa é uma notícia enorme. E, quando recebo uma informação, repasso para o público. Afinal, esse é o meu trabalho: trazer notícias. Então, isso é tudo em que foco o meu dia a dia. Eu durmo e acordo pensando nisso, pois é a minha responsabilidade. Não foi a primeira vez e nem a última que isso vai acontecer”, sentenciou Charania.