Cade Cunningham contradiz técnico do Pistons após eliminação

O técnico do Detroit Pistons, JB Bickerstaff, e o astro Cade Cunningham tiveram visões um pouco diferentes sobre a eliminação dos playoffs. O treinador se recusou a usar a palavra “decepção” depois do sétimo jogo da série contra o Cleveland Cavaliers. Essa foi uma forma, acima de tudo, de mostrar respeito ao elenco pela temporada. O ala-armador, no entanto, acha que é impossível não falar nesse sentimento.

“É óbvio que isso é decepcionante porque não fizemos as coisas certas para vencermos a série. Esse jogo foi ruim, em particular. Nós estávamos em Detroit, queríamos vencer pela nossa torcida. Mas o que vai ficar é só aquela lembrança terrível, bem como no ano passado. Não é uma sensação boa”, lamentou o craque, depois da derrota decisiva por 125 a 94.

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Dá para entender a frustração de Cade Cunningham, pois o Pistons perdeu um sétimo jogo em casa com uma atuação muito fraca. É normal que o atleta, saindo de quadra de “cabeça quente”, faça declarações mais pesadas. Enquanto isso, Bickerstaff tem que ser mais calmo como líder e veterano. Tanto que, em seguida, o astro entendeu o tom do treinador ao falar da campanha.

“Nós fomos os líderes do Leste por um motivo e vencemos muitas partidas. Mais do que isso, jogamos um ótimo basquete ao longo do ano. Eu sinto que, junto com o técnico e a sua comissão, estabelecemos uma identidade. Era algo que não tínhamos há tempos. Então, tudo isso são questões positivas que precisamos levar adiante. Ou seja, temos que crescer a partir disso”, concluiu o ala-armador.

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Sem decepção

JB Bickerstaff deu a provável mais dura entrevista de sua carreira depois da eliminação do time. Por isso, como esperado, ele veio a público para defender o seu elenco. Afinal, foi a segunda maior derrota da história da NBA de um mandante em uma sétima partida de série de playoffs. O técnico, no entanto, se recusa a deixar que a temporada da equipe se resuma a esse jogo.

“Eu não acho que foi uma decepção. Pois nunca ficaria decepcionado ou mesmo iria usar esse adjetivo para definir esse grupo de jogadores. Eles treinaram duro todos os dias e deram o seu melhor em quadra. Então, isso não é uma decepção. É uma derrota dura, que vai doer em todos nós. Mas, decepção, nunca”, cravou o jovem treinador.

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Para Bickerstaff, a mensagem é clara: o resultado é soberano, mas não pode resumir a jornada. “Esses atletas cresceram demais durante a temporada. Nós fizemos um ótimo trabalho e, com isso, nos colocamos em condições de chegar aqui. Qualquer coisa que não seja positividade em relação a esse grupo é inaceitável”, concluiu.

Dor da derrota

O técnico do Pistons e Cade Cunningham deram as suas visões sobre a eliminação com a parcialidade de quem está envolvido no caso. Entre torcida e analistas, no entanto, o que se diz é que o time precisava desse choque. Duncan Robinson, que chegou a duas finais da NBA nos últimos anos, vê um exagero nessa ideia.

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“Eu não sei se esse grupo precisava passar por uma derrota assim. Mas há um nível de dor que vem com a vivência desse tipo de decepção que, a princípio, pode se converter em algo bom. Eu acho que, se for canalizado da forma certa, essa dor pode se tornar valioso”, opinou o arremessador de 32 anos.