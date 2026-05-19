Calouro, Dylan Harper impressiona nos playoffs da NBA

O armador Dylan Harper é uma das sensações dos playoffs da NBA. Segunda escolha do Draft de 2025, o calouro do San Antonio Spurs tem impressionado pela maturidade e qualidade em quadra, sendo um dos responsáveis pela ótima campanha do finalista do Oeste.

No Jogo 1 das finais do Oeste, inclusive, Dylan Harper foi titular do Spurs. Com a lesão de De’Aaron Fox, o técnico Mitch Johnson confiou no calouro para armador o quinteto inicial. O resultado: o calouro alcançou uma marca histórica que apenas Larry Bird havia registrado, para ajudar no triunfo por 122 a 115.

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Segundo o StatMuse, Harper foi o primeiro jogador desde Bird a registrar mais de 20 pontos, dez rebotes, cinco assistências e cinco roubos de bola em uma final de conferência. No geral, o calouro conseguiu 24 pontos, 11 rebotes, seis assistências e sete roubos, sendo o segundo cestinha do time, atrás apenas de Victor Wembanyama.

O detalhe é que Dylan Harper está apenas no primeiro ano como jogador da NBA. Os números, desse modo, elevam as expectativas em relação à carreira do armador, que já é visto como um dos nomes mais promissores da geração.

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Para o técnico Mitch Johnson, as atuações de Dylan Harper nos playoffs da NBA comprovam o talento visto nele antes do Draft de 2025.

“Eu achei que Harper foi fenomenal no Jogo 1 contra o Oklahoma City Thunder”, disse o técnico do Spurs na NBA. “Acho que ele foi ainda melhor como defensor. E tem sido gratificante ver isso, como alguém que o apoiou durante todo o ano. O detalhe é que ele era tudo isso há oito meses, quando chegou. Porém, agora, está adquirindo experiência e aprendendo o sistema. Então, esse jovem é tudo o que estão vendo agora”.

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Harper, por sua vez, creditou aos colegas de time a atuação história na NBA. De acordo com o calouro do Spurs, o objetivo dele em quadra é sempre vencer. Então, ele dará sempre seu máximo em busca do resultado para a equipe de San Antonio.

“Eu só estou tentando vencer. Isso é o mais importante na minha cabeça. Todos nós entramos em quadra com a mentalidade de que, se fossem necessárias duas prorrogações, iríamos dobrar a aposta e vencer. Então, meus sete roubos de bola foram mais um esforço coletivo. Foi muito sobre as rotações, estar no lugar certo e deixar meus instintos falarem mais alto”, disse Harper.

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Por fim, nos playoffs da NBA, Harper tem médias de 14.6 pontos, 5.6 rebotes e 2.5 assistências, além de 1.7 roubo de bola por jogo.