Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Calouro, Dylan Harper impressiona nos playoffs da NBA

Calouro do Spurs teve atuação histórica no Jogo 1 das finais do Oeste

Por
Dylan Harper playoffs NBA
Reprodução / X

O armador Dylan Harper é uma das sensações dos playoffs da NBA. Segunda escolha do Draft de 2025, o calouro do San Antonio Spurs tem impressionado pela maturidade e qualidade em quadra, sendo um dos responsáveis pela ótima campanha do finalista do Oeste.

No Jogo 1 das finais do Oeste, inclusive, Dylan Harper foi titular do Spurs. Com a lesão de De’Aaron Fox, o técnico Mitch Johnson confiou no calouro para armador o quinteto inicial. O resultado: o calouro alcançou uma marca histórica que apenas Larry Bird havia registrado, para ajudar no triunfo por 122 a 115.

Continua após a publicidade

Segundo o StatMuse, Harper foi o primeiro jogador desde Bird a registrar mais de 20 pontos, dez rebotes, cinco assistências e cinco roubos de bola em uma final de conferência. No geral, o calouro conseguiu 24 pontos, 11 rebotes, seis assistências e sete roubos, sendo o segundo cestinha do time, atrás apenas de Victor Wembanyama.

O detalhe é que Dylan Harper está apenas no primeiro ano como jogador da NBA. Os números, desse modo, elevam as expectativas em relação à carreira do armador, que já é visto como um dos nomes mais promissores da geração.

Continua após a publicidade

Leia mais

Para o técnico Mitch Johnson, as atuações de Dylan Harper nos playoffs da NBA comprovam o talento visto nele antes do Draft de 2025.

“Eu achei que Harper foi fenomenal no Jogo 1 contra o Oklahoma City Thunder”, disse o técnico do Spurs na NBA. “Acho que ele foi ainda melhor como defensor. E tem sido gratificante ver isso, como alguém que o apoiou durante todo o ano. O detalhe é que ele era tudo isso há oito meses, quando chegou. Porém, agora, está adquirindo experiência e aprendendo o sistema. Então, esse jovem é tudo o que estão vendo agora”.

Continua após a publicidade

Harper, por sua vez, creditou aos colegas de time a atuação história na NBA. De acordo com o calouro do Spurs, o objetivo dele em quadra é sempre vencer. Então, ele dará sempre seu máximo em busca do resultado para a equipe de San Antonio.

“Eu só estou tentando vencer. Isso é o mais importante na minha cabeça. Todos nós entramos em quadra com a mentalidade de que, se fossem necessárias duas prorrogações, iríamos dobrar a aposta e vencer. Então, meus sete roubos de bola foram mais um esforço coletivo. Foi muito sobre as rotações, estar no lugar certo e deixar meus instintos falarem mais alto”, disse Harper.

Continua após a publicidade

Por fim, nos playoffs da NBA, Harper tem médias de 14.6 pontos, 5.6 rebotes e 2.5 assistências, além de 1.7 roubo de bola por jogo.

 

comentários