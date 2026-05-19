NBA Draft 2026: Cam Boozer

Ala-pivô de Duke é projetado como uma escolha top 3 do recrutamento deste ano

O Jumper Brasil segue com a série de perfis das maiores promessas do Draft de 2026 da NBA, agora com o ala-pivô Cam Boozer. Destaque da Universidade Duke, ele é projetado como uma escolha top 3 do recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 18 anos.

Cam Boozer

Idade: 18 anos

País: EUA

Universidade: Duke (freshman – uma temporada no College)

Posições: ala-pivô

Altura: 6’9″ (2,06m)

Envergadura: 7’1.5″ (2,17m)

Peso: 115 kg

Médias na última temporada: 22,5 pontos, 10,2 rebotes, 4,1 assistências, 1,4 roubo de bola, 0,6 toco, 2,5 turnovers, 55,6% nos arremessos de quadra, 39,1% nas bolas de três pontos (com 3,6 tentativas por jogo), 71,3% nos lances livres (com 7,5 tentativas), 31,3 minutos por jogo

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Atributos físicos e atléticos

Cam Boozer é um ala-pivô dotado de muita força física. Ou seja, possui o corpo pronto para encarar o basquete profissional. Desse modo, ele tem facilidade em absorver contato e não foge do jogo físico. Sua envergadura (2,17m) chamou a atenção no Draft Combine.

No entanto, sua agilidade lateral e impulsão são apenas ok. Além disso, Boozer não é explosivo.

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Ataque

Um dos astros do Draft 2026 da NBA, Cam Boozer é um pontuador natural capaz de criar seu próprio arremesso em situações de um contra um, e contra os mais diversos tipos de defensores, tanto de frente para a cesta quanto no post.

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Finalizador acima da média, Boozer é muito agressivo em quadra e, por isso, vai com freqûencia à linha do lance livre. Ele se destaca ainda pelo trabalho de pés e controle corporal de elite. Além disso, Cam pontua mesmo com contato, cria ângulos perto da cesta e finaliza com paciência. Por fim, sabe explorar mismatches como poucos jogadores da classe. Ou seja, pune defensores menores para chegar à cesta.

Bom cutter. Cam Boozer entende de espaçamento e tempo de reação. Assim, ele encontra cestas fáceis sem precisar da bola em todas as jogadas.

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Cam mostrou que é um arremessador confiável do perímetro. Apesar do volume mediano, acertou quase 40% das bolas de três que tentou no College. Assim, Boozer tem potencial de se tornar uma legítima ameaça no pick-and-pop. Portanto, ele pontua nos três níveis.

Ótimo passador e dono de um elevado QI de basquete, Cam Boozer é um excelente point forward (foi o ballhandler primário de Duke). É habilidoso e criativo para entregar passes em diferentes ângulos a partir do drible. Além disso, tem uma visão de jogo apurada para um jogador do seu tamanho. Conecta bons passes no short roll e quando recebe a dobra de marcação.

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Defesa

Reboteiro de elite, em ambos os lados da quadra. Apesar de não ter uma impulsão invejável, Cam Boozer controla o espaço e acompanha bem a trajetória da bola. Agressivo, ele executa o box-out (bloqueio de rebote) com maestria e tem ótimo timing nas duas tábuas.

Sólido e esforçado defensor de garrafão, que usa bem a força física e a absorção de contato. Mas o atleticismo apenas ok, em termos de verticalidade e explosão, limitam seu potencial como protetor de aro.

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Deverá ter problemas para defender jogadores menores e velozes, sobretudo armadores, no perímetro. Afinal, Boozer não se destaca pela mobilidade lateral.

Sua atuação defensiva é mais complexa em esquemas com muitas trocas de marcação, pois pode se comprometer demais, avançar muito e se complicar nas coberturas.

Conclusão

Cam Boozer é uma das escolhas mais seguras do Draft 2026 da NBA. Aliás, ele foi eleito o melhor jogador do College na última temporada. Afinal, ele é um jogador com um elevado QI de basquete, versatilidade ofensiva. Além disso, tem um corpo pronto para encarar o nível profissional.

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Filho de um ex-jogador da NBA, o duas vezes All-Star Carlos Boozer, o jovem de Duke tem tudo para ser melhor que o pai. Cam, por exemplo, é habilidoso, forte, inteligente com a bola nas mãos, capaz de driblar, passar e pontuar (sobretudo no garrafão).

A dúvida dos scouts é se ele vai se tornar a referência técnica do seu futuro time, ou se vai ser uma segunda opção para jogar ao lado de um grande astro.

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Comparações: Paolo Banchero (Orlando Magic) / Kevin Love (Minnesota Timberwolves)

Projeção: escolha top 3