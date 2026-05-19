Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

NBA Draft 2026: Cam Boozer

Ala-pivô de Duke é projetado como uma escolha top 3 do recrutamento deste ano

Por
Cam Boozer NBA Draft
Reprodução / X

O Jumper Brasil segue com a série de perfis das maiores promessas do Draft de 2026 da NBA, agora com o ala-pivô Cam Boozer. Destaque da Universidade Duke, ele é projetado como uma escolha top 3 do recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 18 anos.

Cam Boozer

Idade: 18 anos
País: EUA
Universidade: Duke (freshman – uma temporada no College)
Posições: ala-pivô
Altura: 6’9″ (2,06m)
Envergadura: 7’1.5″ (2,17m)
Peso: 115 kg

Médias na última temporada: 22,5 pontos, 10,2 rebotes, 4,1 assistências, 1,4 roubo de bola, 0,6 toco, 2,5 turnovers, 55,6% nos arremessos de quadra, 39,1% nas bolas de três pontos (com 3,6 tentativas por jogo), 71,3% nos lances livres (com 7,5 tentativas), 31,3 minutos por jogo

Continua após a publicidade

Atributos físicos e atléticos

Cam Boozer é um ala-pivô dotado de muita força física. Ou seja, possui o corpo pronto para encarar o basquete profissional. Desse modo, ele tem facilidade em absorver contato e não foge do jogo físico. Sua envergadura (2,17m) chamou a atenção no Draft Combine.

No entanto, sua agilidade lateral e impulsão são apenas ok. Além disso, Boozer não é explosivo.

Leia mais!

Ataque

Um dos astros do Draft 2026 da NBA, Cam Boozer é um pontuador natural capaz de criar seu próprio arremesso em situações de um contra um, e contra os mais diversos tipos de defensores, tanto de frente para a cesta quanto no post.

Continua após a publicidade

Finalizador acima da média, Boozer é muito agressivo em quadra e, por isso, vai com freqûencia à linha do lance livre. Ele se destaca ainda pelo trabalho de pés e controle corporal de elite. Além disso, Cam pontua mesmo com contato, cria ângulos perto da cesta e finaliza com paciência. Por fim, sabe explorar mismatches como poucos jogadores da classe. Ou seja, pune defensores menores para chegar à cesta.

Bom cutter. Cam Boozer entende de espaçamento e tempo de reação. Assim, ele encontra cestas fáceis sem precisar da bola em todas as jogadas.

Continua após a publicidade

Cam mostrou que é um arremessador confiável do perímetro. Apesar do volume mediano, acertou quase 40% das bolas de três que tentou no College. Assim, Boozer tem potencial de se tornar uma legítima ameaça no pick-and-pop. Portanto, ele pontua nos três níveis.

Ótimo passador e dono de um elevado QI de basquete, Cam Boozer é um excelente point forward (foi o ballhandler primário de Duke). É habilidoso e criativo para entregar passes em diferentes ângulos a partir do drible. Além disso, tem uma visão de jogo apurada para um jogador do seu tamanho. Conecta bons passes no short roll e quando recebe a dobra de marcação.

Continua após a publicidade

Defesa

Reboteiro de elite, em ambos os lados da quadra. Apesar de não ter uma impulsão invejável, Cam Boozer controla o espaço e acompanha bem a trajetória da bola. Agressivo, ele executa o box-out (bloqueio de rebote) com maestria e tem ótimo timing nas duas tábuas.

Sólido e esforçado defensor de garrafão, que usa bem a força física e a absorção de contato. Mas o atleticismo apenas ok, em termos de verticalidade e explosão, limitam seu potencial como protetor de aro.

Continua após a publicidade

Deverá ter problemas para defender jogadores menores e velozes, sobretudo armadores, no perímetro. Afinal, Boozer não se destaca pela mobilidade lateral.

Sua atuação defensiva é mais complexa em esquemas com muitas trocas de marcação, pois pode se comprometer demais, avançar muito e se complicar nas coberturas.

Conclusão

Cam Boozer é uma das escolhas mais seguras do Draft 2026 da NBA. Aliás, ele foi eleito o melhor jogador do College na última temporada. Afinal, ele é um jogador com um elevado QI de basquete, versatilidade ofensiva. Além disso, tem um corpo pronto para encarar o nível profissional.

Continua após a publicidade

Filho de um ex-jogador da NBA, o duas vezes All-Star Carlos Boozer, o jovem de Duke tem tudo para ser melhor que o pai. Cam, por exemplo, é habilidoso, forte, inteligente com a bola nas mãos, capaz de driblar, passar e pontuar (sobretudo no garrafão).

A dúvida dos scouts é se ele vai se tornar a referência técnica do seu futuro time, ou se vai ser uma segunda opção para jogar ao lado de um grande astro.

Continua após a publicidade

Comparações: Paolo Banchero (Orlando Magic) / Kevin Love (Minnesota Timberwolves)

Projeção: escolha top 3

comentários