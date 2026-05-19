Bulls ainda precisa explicar troca de Alex Caruso

Há quase dois anos, o Chicago Bulls mandou Alex Caruso em uma troca para o Oklahoma City Thunder por Josh Giddey. Apesar de ser um bom armador, o australiano vinha de sua pior temporada na NBA, enquanto Caruso acabara de entrar nos times ideais de defesa. Para piorar, o Bulls não levou nenhuma escolha de primeira rodada no negócio.

Falamos muito sobre isso na época e nos meses seguintes, pois o Bulls fez movimentos muito ruins desde então. Foram negócios em que recebeu escolhas de segunda rodada ou nem isso. Perdeu bons jogadores e, sempre que esteve em uma troca com mais de dois times, não foi bem.

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O caso de Alex Caruso é bem simples e fácil de explicar. Você olha onde o Thunder está hoje e o que o time de Chicago fez no período. Nessa segunda-feira, o veterano fez 31 pontos saindo do banco em uma final de conferência.

Não só foi sua melhor marca da carreira em playoffs, como ficou a um de bater seu recorde geral, incluindo fase regular em nove anos na NBA. Foi o cestinha do atual campeão da liga, apesar de não sair com a vitória sobre o San Antonio Spurs.

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A doação que o Bulls fez ao Thunder naquela troca de Alex Caruso mudou o cenário para os times que competem por algo sério. Ele nem precisa ser titular para fazer seu estrago na defesa. E quando recebe bolas para arremessar, o resultado é muito bom. Claro que não foi bem ao longo da campanha no quesito, mas já teve três temporadas com 40% ou mais de aproveitamento de três.

Vale lembrar que o Thunder tinha várias escolhas de primeira rodada, enquanto o Bulls parecia entrar em um processo de reformulação de seu grupo. E isso seguiu quando DeMar DeRozan e Zach LaVine foram embora.

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Para quem não se lembra, o Bulls esteve na troca que levou De’Aaron Fox ao San Antonio Spurs e mandou LaVine. Se Fox era o melhor jogador do negócio, você espera que o time pegue ao menos o segundo. Não foi assim.

“Ah, mas o Bulls ganhou a escolha de primeira rodada de 2025 na troca”, vai dizer um torcedor que amou Arturas Karnisovas como GM.

Sim. E sabe do que mais? A pick, originalmente, era do próprio Bulls, lá de 2021, quando DeMar DeRozan chegou. Escolheu Noa Essengue, que apesar de ser um ótimo jogador para o futuro, começou “bem”. Afinal, foram seis minutos em sua primeira temporada.

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Alex Caruso já foi deixado de lado uma outra vez

Quando um time abre mão de um jogador como Alex Caruso uma vez, a franquia é punida na NBA. Não é regra, claro. Mas bem que poderia.

Antes de ir para o Bulls, ele virou agente livre porque o Los Angeles Lakers não quis estender seu contrato. Foi um grande negócio para o time de Chicago, pois até a lesão de Lonzo Ball, liderava o Leste em 2021/22.

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No entanto, após Chicago fracassar desde então, deixou Caruso ir embora na troca por Josh Giddey.

De novo: Giddey vinha muito mal em seu último ano pelo Thunder. Apesar de mostrar serviço na equipe de Illinois, ele é um jogador de um lado só da quadra, com limitações em vários aspectos.

Ah, claro. O Lakers, logo depois de deixar Alex Caruso sair de graça, não foi aos playoffs de 2021/22. O Bulls, enquanto isso, parece que entendeu o recado após não ir desde que ele foi embora e vai reformular.

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É o preço que se paga.

Thunder perde a primeira nos playoffs

Claro que o Thunder vai agradecer ao Bulls pela troca por Alex Caruso eternamente. Foi com ele que o time deu a bola nas mãos de Shai Gilgeous-Alexander e o cara acabou de ser eleito o MVP da NBA pelo segundo ano consecutivo.

E nos playoffs de 2026, o Thunder vinha “passando o carro”, com oito vitórias em oito jogos. Mas nessa segunda-feira, mesmo com os 31 pontos do ala-armador, o time não segurou o Spurs e perdeu o mando de quadra na série.

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O time de Oklahoma City precisa de bem mais de Gilgeous-Alexander (sete de 23 nos arremessos), Chet Holmgren (oito pontos em sete arremessos) e Ajay Mitchell (quatro pontos em 34 minutos). Sem eles, a coisa pode não ficar muito boa para a equipe.

Caruso fez 31, mas é sustentável ao longo da série? Se for, tudo bem. Do contrário, o Thunder vai ter de melhorar para bater Victor Wembanyama e o Spurs.