NBA: MVP surpreende e Luka Doncic fica sem voto para primeiro
Astro do Lakers chegou a ficar em segundo na Corrida para o MVP nas últimas semanas
Cestinha da temporada 2025/26 da NBA, o astro Luka Doncic ficou sem nenhum voto para o primeiro lugar no prêmio MVP. O jogador do Los Angeles Lakers terminou em quarto, atrás do vencedor Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic e Victor Wembanyama.
No total, Luka Doncic somou 250 pontos, enquanto Cade Cunningham, o quinto, teve 117. No entanto, o armador do Detroit Pistons ganhou dois votos para o primeiro lugar. Vale lembrar que ambos entraram na lista final por conta de uma exceção. Afinal, ambos fizeram 64 jogos, um a menos que a regra para os prêmios individuais. O mesmo aconteceu com o pivô francês do San Antonio Spurs.
Nas últimas semanas da publicação Corrida para o MVP, Doncic chegou a ficar com o segundo lugar e havia um certo movimento de jornalistas que aprovavam a ideia. Entretanto, boa parte rejeitou. A narrativa que o esloveno não é um bom defensor passou a ser debatida com mais frequência e até Jaylen Brown, do Boston Celtics, entrou em comparação.
Uma lesão no dia 2 de abril tirou Doncic do resto da campanha da NBA, incluindo os playoffs. Por enquanto, ele segue sem data para voltar aos treinos completos.
Mas, no fim das contas, Doncic passou longe do principal prêmio da NBA e não atingiu sequer a sua melhor posição da carreira. Em 2023/24, quando levou o Dallas Mavericks às finais, ele ficou com o terceiro lugar. Agora, empatou com a votação de seu segundo ano na liga, quando foi o quarto.
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Luka Doncic terminou com 92 dos 100 votos possíveis para o MVP da NBA. No entanto, foram 23 para o quinto lugar, 60 para o quarto, oito para o terceiro e só um para o segundo. Todos os três primeiros receberam os 100 disponíveis.
Após completar a sua primeira campanha inteira pelo Lakers, Doncic deve ser o foco do time para a próxima temporada da NBA. É provável que LeBron James não volte para 2026/27, enquanto a franquia vai se preocupar com as extensões do ala Rui Hachimura e do ala-armador Austin Reaves. Ambos serão agentes livres. De acordo com rumores, a equipe pode ir atrás de jogadores que encaixem com o seu estilo de jogo.
“Corrida” por 65 jogos
Nenhum dos cinco jogadores que mais receberam votos para o MVP esteve em 70 jogos ou mais. Luka Doncic, Victor Wembanyama e Cade Cunningham ficaram com 64 jogos. Enquanto isso, Nikola Jokic somou 65. Por fim, o que mais se aproximou disso foi Shai Gilgeous-Alexander, com 68.
De acordo com as regras da NBA, é necessário fazer 65 partidas. Mas uma exceção fez com que alguns atletas tivessem a chance de disputar. Eles precisavam ter até dois jogos com menos de 15 minutos. O fato aconteceu com os três que não atingiram a meta.
No entanto, a NBA pode rever o número em breve. De todos os prêmios individuais, apenas o de calouro do ano não exige tal marca.
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