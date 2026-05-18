NBA: MVP surpreende e Luka Doncic fica sem voto para primeiro

Cestinha da temporada 2025/26 da NBA, o astro Luka Doncic ficou sem nenhum voto para o primeiro lugar no prêmio MVP. O jogador do Los Angeles Lakers terminou em quarto, atrás do vencedor Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic e Victor Wembanyama.

No total, Luka Doncic somou 250 pontos, enquanto Cade Cunningham, o quinto, teve 117. No entanto, o armador do Detroit Pistons ganhou dois votos para o primeiro lugar. Vale lembrar que ambos entraram na lista final por conta de uma exceção. Afinal, ambos fizeram 64 jogos, um a menos que a regra para os prêmios individuais. O mesmo aconteceu com o pivô francês do San Antonio Spurs.

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Nas últimas semanas da publicação Corrida para o MVP, Doncic chegou a ficar com o segundo lugar e havia um certo movimento de jornalistas que aprovavam a ideia. Entretanto, boa parte rejeitou. A narrativa que o esloveno não é um bom defensor passou a ser debatida com mais frequência e até Jaylen Brown, do Boston Celtics, entrou em comparação.

Uma lesão no dia 2 de abril tirou Doncic do resto da campanha da NBA, incluindo os playoffs. Por enquanto, ele segue sem data para voltar aos treinos completos.

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Mas, no fim das contas, Doncic passou longe do principal prêmio da NBA e não atingiu sequer a sua melhor posição da carreira. Em 2023/24, quando levou o Dallas Mavericks às finais, ele ficou com o terceiro lugar. Agora, empatou com a votação de seu segundo ano na liga, quando foi o quarto.

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Luka Doncic terminou com 92 dos 100 votos possíveis para o MVP da NBA. No entanto, foram 23 para o quinto lugar, 60 para o quarto, oito para o terceiro e só um para o segundo. Todos os três primeiros receberam os 100 disponíveis.

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Após completar a sua primeira campanha inteira pelo Lakers, Doncic deve ser o foco do time para a próxima temporada da NBA. É provável que LeBron James não volte para 2026/27, enquanto a franquia vai se preocupar com as extensões do ala Rui Hachimura e do ala-armador Austin Reaves. Ambos serão agentes livres. De acordo com rumores, a equipe pode ir atrás de jogadores que encaixem com o seu estilo de jogo.

“Corrida” por 65 jogos

Nenhum dos cinco jogadores que mais receberam votos para o MVP esteve em 70 jogos ou mais. Luka Doncic, Victor Wembanyama e Cade Cunningham ficaram com 64 jogos. Enquanto isso, Nikola Jokic somou 65. Por fim, o que mais se aproximou disso foi Shai Gilgeous-Alexander, com 68.

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De acordo com as regras da NBA, é necessário fazer 65 partidas. Mas uma exceção fez com que alguns atletas tivessem a chance de disputar. Eles precisavam ter até dois jogos com menos de 15 minutos. O fato aconteceu com os três que não atingiram a meta.

No entanto, a NBA pode rever o número em breve. De todos os prêmios individuais, apenas o de calouro do ano não exige tal marca.