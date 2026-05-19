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NBA: Jornalista explica motivo de Steve Kerr seguir no Warriors

Técnico chegou a considerar deixar o Warriors após queda no play-in

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NBA Steve Kerr Warriors
Reprodução / X

Steve Kerr esteve perto de deixar o Golden State Warriors após a queda no play-in da NBA para o Phoenix Suns. Aos 60 anos, o técnico estava disposto a enfim encerrar uma vitoriosa passagem pelo time de San Francisco, que durou 12 anos e contou com quatro títulos da liga. No entanto, de repente, tudo mudou para o treinador e ele decidiu ficar para a 13ª temporada sob o comando da equipe.

A decisão pegou boa parte da mídia e fãs de surpresa. Porém, o jornalista Wright Thompson, da ESPN, revelou todos os bastidores da extensão de Steve Kerr. O repórter explicou desde a ideia do técnico de deixar o Warriors até o momento em que ele optou por renovar o contrato em reunião com a diretoria da franquia.

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De acordo com Thompson, tudo começou ainda no início de 2025/26. Antes de começar uma nova campanha, Kerr vivia um dilema no Warriors, sentindo que a passagem pela equipe se aproximava do fim. Desse modo, o jornalista da ESPN revelou que Steve Kerr passou por vários momentos de reflexão.

“Ele oscilava entre conviver com sua decisão e mudar de ideia. Era comum ele caminhar com Lulu (animal de estimação), para buscar seu sanduíche e comer em uma das mesas ao ar livre. Pensava em seu pai. Pensava em sua família e também em seu emprego, se deveria mantê-lo”, contou Thompson.

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Com o início de 2025/26, Steve Kerr passou a ter ainda mais certeza de que deveria deixar o Warriors na NBA. Após montar a última dinastia da liga, o técnico viu todo o elenco cair de rendimento. Stephen Curry passou a lidar com mais lesões, Draymond Green caiu de produção e Jimmy Butler sofreu uma grave lesão que o tirou da fase regular.

Porém, a reta final de temporada na NBA deu esperanças a Kerr. Isso porque Curry voltou de lesão e o time conseguiu eliminar o Los Angeles Clippers na primeira rodada do play-in. Porém, no jogo que valia a vaga nos playoffs, o time de San Francisco perdeu para o Phoenix Suns e o treinador parecia ter tomado a decisão de deixar a franquia.

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Um momento de Kerr com o elenco do Warriors, aliás, parecia garantir o fim da parceria. Isso porque, após a queda para o Suns, o técnico abraçou Curry e Green e falou: “Não sei o que vai acontecer a seguir, mas amo vocês de morte”.

Kerr voltou atrás

A frase aos craques do Warriors marcou o que parecia ser a despedida de Steve Kerr ao time que construiu na NBA. No entanto, ainda segundo o jornalista da ESPN, a família do técnico o forçou a repensar. Margot, esposa do treinador, e Maddy, a filha, insistiram para que ele seguisse em Golden State.

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“A esposa de Kerr queria que ele seguisse na NBA, porque sabia que Stephen Curry o queria de volta. Além disso, ela lembrou que o filho deles, Nick, permaneceria na região se ele continuasse no Warriors. Então, Margot queria os netos por perto. Já a filha repreendeu Kerr por focar em coisas que ele não gostava no emprego em vez das cem coisas que gostava”, seguiu Thompson.

Com o incentivo, Kerr tomou a decisão de seguir no Warriors após reunião com Joe Lacob e Mike Dunleavy. Na conversa, o técnico entendeu que tinha que cuidar da família que construiu em Golden State. Então, entendeu que não faria sentido deixar San Francisco naquele momento.

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“Logo após a conversa, Steve Kerr ligou para Curry e contou sobre a decisão. Era como se ele estivesse com uma nova energia, motivado para uma última dança com a franquia. Ele estava feliz e ria o tempo todo. Portanto, os rumores sobre o futuro dele na NBA foram empurrados para daqui um ou dois anos”, finalizou o jornalista.

 

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