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Draft da NBA: Tyrese Haliburton é sincero sobre “azar” do Pacers

Equipe de Indiana se deu mal no sorteio das ordens das escolhas do recrutamento

Por
NBA Pacers Tyrese Haliburton
Reprodução / X

Desfalque de peso nesta temporada da NBA, o astro Tyrese Haliburton falou sobre o “azar” do Indiana Pacers na Loteria do Draft. No sorteio da ordem das escolhas do recutamento, o time acabou ficando sem pick.

Em fevereiro deste ano, o Pacers adquiriu o pivô Ivica Zubac junto ao Los Angeles Clippers. Na negociação, Indiana enviou a seleção de 2026 aos angelinos, com proteção no top 4. Ou seja, se a seleção fosse uma das quatro primeiras, ela ficaria com a equipe de Indianápolis.

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Por ter feito a segunda pior campanha da NBA, o Pacers tinha 14% de chance de ter a primeira escolha ou 52% de ficar no top 4. Assim, com chances elevadas, tudo indicava que Indiana ficaria com a seleção. Mas na Loteria do Draft, deu tudo errado. Afinal, o time sobrou na quinta posição. Com isso, a escolha vai para o Clippers.

O baque foi tanto que o presidente da franquia, Kevin Pritchard, pediu desculpas aos fãs de Indiana pela “perda” da pick. Segundo Tyrese Haliburton, o Pacers assumiu um risco na última trade deadline da NBA, quando incluiu a escolha deste ano na troca por Zubac. Mesmo assim, o armador confia no sucesso da parceria com o novo reforço.

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Cara, foi uma decisão difícil. Era 50-50. Quando eu olho para esses últimos 12 meses para mim, desde junho, eu não acho que merecíamos sorte. Foram 12 meses complicados para mim. Eu não acho que o KP precisava se desculpar. O Pacers assumiu um risco calculado, e eu ainda apoio essa decisão.

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Estou ansioso para adicionar o Zubac ao nosso grupo. Ainda acho que nos daremos muito bem com ele. Às vezes, as coisas acontecem assim. Mas eu continuo animado com o nosso elenco para a próxima campanha na NBA”, contou Haliburton, em entrevista para o Amazon Prime Video.

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Além do pedido de desculpas, Pritchard garantiu que a troca por Zubac era necessária. Na visão dele, o croata é um dos melhores pivôs da NBA, e pode ajudar o Pacers ao lado de Tyrese Haliburton. Acima de tudo, o dirigente confia que Indiana tem tudo para brigar pelo título em 2026/27.

“Todos nós estamos tristes com o que rolou com o Pacers na loteria. Mas acho que a mensagem é a seguinte: no Draft de 2025, nós tínhamos uma escolha. Neste ano, fomos mais agressivos. Além disso, ao longo da temporada, sentimos que precisávamos de um pivô. Então, quando você olha para o nosso time, essa era lacuna que precisávamos preencher com urgência”.

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“No fim das contas, eu sentia que, para sermos um time com ambição de título, era justo preencher a vaga de pivô titular. Essa era a prioridade. Afinal, esse grupo conquistou o direito de tentar brigar por um título. Porém, isso não seria viável protegendo essa escolha até a oitava, nona, décima posição ou algo assim”, revelou Pritchard.

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