Shai Gilgeous-Alexander: “Tenho que ser melhor contra o Spurs”

Shai Gilgeous-Alexander teve uma atuação abaixo do seu padrão no primeiro jogo das finais do Oeste, contra o San Antonio Spurs. É fato que, a princípio, os seus 24 pontos podem não parecer pouco. Mas ele atuou por mais de 50 minutos e só acertou sete de 23 arremessos de quadra. Depois da partida, o craque do Oklahoma City Thunder admitiu que o desempenho ficou abaixo do que precisa mostrar.

“Nós temos que ser melhores do que apresentamos hoje. E, em particular, eu tenho que ser melhor do que isso. Sei o que podemos fazer quando nós jogamos o nosso melhor basquete, mas depende de mim também. Tenho que jogar mais, pois o time do outro lado é muito bom. Um adversário desse calibre exige nada mais do que o melhor de você”, reconheceu o MVP da temporada, após a derrota por 122 a 115.

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O Spurs usou uma abordagem defensiva um pouco diferente do seu padrão no começo das finais de conferência. Os texanos dobraram marcação em cima de Shai Gilgeous-Alexander na maior parte da noite e, com isso, tentaram tirar a bola das suas mãos. O ala-armador até deu uma boa resposta a isso e distribuiu 12 assistências – maior marca pessoal em playoffs. Mas sabe que isso não é o que time precisa dele.

“É chato que eu não consegui mostrar o meu melhor jogo hoje, mas, às vezes, acontece. Temos que entender isso: há dias em que somos a nossa versão e, outros, em que não somos. Ninguém joga o seu melhor sempre, pois a gente é humano. Então, você precisa absorver os golpes, não abaixar a cabeça e seguir verdadeiro com a sua essência. É só isso”, resumiu o ídolo do Thunder.

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Soluções

É assim que funciona nos playoffs: o time que vence sai feliz e o perdedor vai embora pensando em ajustes. As atenções, então, se voltam para o técnico do Thunder. Mark Daigneault entende que, antes de tudo, vai ser difícil buscar respostas para um time com o material humano defensivo do Spurs. Mas, sem dar pistas sobre o que planeja fazer, confia nas alternativas que o seu elenco lhe oferece.

“Nós vamos ter que achar soluções para o nosso ataque porque San Antonio é um time defensivo bem entrosado. Estão muito bem posicionados para marcar com o seu grupo de defensores de ponto de ataque ao lado de Victor Wembanyama. Não chegaram à final do Oeste por acaso. Mas nós também não. E uma das coisas que mais gosto em nossa equipe é a nossa capacidade de resolver problemas”, garantiu o treinador.

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Apesar das dificuldades, Daigneault ressalta que o Thunder ainda teve condições para vencer o jogo. Isso deixa uma esperança para os campeões. “Já estivemos em séries assim antes, então sabemos o que precisamos fazer. E, mesmo com um desempenho ofensivo ruim, tivemos chances de vencer por causa da nossa defesa e postura. Só temos alguns problemas a resolver para a próxima partida”, concluiu.

Na contramão

Shai Gilgeous-Alexander não foi o único atleta do Thunder que decepcionou na abertura da série contra o Spurs. Chet Holmgren, por exemplo, também foi muito mal. Mas um nome, em particular, andou na contramão: Alex Caruso. O veterano saiu do banco de reservas para anotar 31 pontos, incluindo oito cestas de longa distância. Foi mais uma prova do seu compromisso, acima de tudo, com as vitórias.

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“Você precisa jogar bem porque tentar vencer é um dever. Por isso, eu acho que jogo melhor nessa época do ano. Ganhar jogos é a coisa mais importante e carrega muito mais peso nos playoffs do que na temporada regular. Você só quer acertar qualquer chance de jogada que apareça para vencer”, resumiu o especialista defensivo.