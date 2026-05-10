Shai Gilgeous-Alexander admite “jogos discretos” contra o Lakers

Shai Gilgeous-Alexander nunca foi um jogador “discreto”, mas essa é uma boa forma de defini-lo na série contra o Los Angeles Lakers. Apesar do Oklahoma City Thunder estar a uma vitória das finais do Oeste, o astro tem sido bem “controlado” pela defesa angelina. O próprio ala-armador admite a produção abaixo do padrão, mas, como os resultados mostram, não acha que seja um problema. Longe disso, aliás.

“É claro que as minhas últimas atuações não estão entre as melhores. Mas eu tenho sido capaz de ajudar o meu time a vencer. Certamente, isso é o mais importante. Contanto que as vitórias venham, eu não me importo com performances individuais. Se a minha carreira em playoffs tivesse esse padrão, estaria bem porque estamos vencendo os jogos”, garantiu o craque do Thunder.

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Em três jogos da série contra o Lakers, Shai Gilgeous-Alexander registra médias de 21,0 pontos e 5,7 assistências. Converteu, além disso, menos de 46% dos arremessos de quadra que tentou. No duelo contra o Phoenix Suns, na fase anterior, essas marcas foram de 33,8 pontos, 8,0 assistências e 55,1% de acerto nos arremessos. Mas ele não se preocupa por causa da plena confiança que tem nos colegas.

“Esse elenco se dá muito bem no dia a dia, antes de tudo. Então, isso ajuda. A gente se diverte muito em estar juntos, trabalhando ou só passando um tempo. Jogar com esses atletas é como participar de um ‘rachão’ com os amigos, por exemplo. Tem a sensação familiar, o entrosamento e a impressão de que todos sabem como cada um gosta de jogar”, contou o finalista ao prêmio de MVP da liga.

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Substituto?

Se Shai Gilgeous-Alexander está discreto contra o Lakers, outros jogadores passaram a ganhar mais espaço para brilhar. É o caso, em particular, do jovem Ajay Mitchell. Ele liderou a terceira vitória do Thunder na série com 24 pontos e dez assistências. O ala-armador não está surpreso com a forma como o colega vem aproveitando o espaço.

“Eu não estou surpreso, pois Ajay só está encontrando o seu ritmo ideal. É claro que essa é só a sua primeira chance de verdade nos playoffs e todos sabem que o jogo é diferente. Mas dá para ver como ele está mais confortável a cada partida e série. É um garoto tão confiante que não precisamos ficar nervosos”, afirmou o astro de 27 anos.

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Mitchell se tornou só o terceiro jogador desde 1990 a ter uma atuação de 20 pontos, dez assistências, três roubos de bola e nenhum turnovers nos playoffs. Um dos outros dois foi ninguém menos do que Magic Johnson. “Ajay teve um jogo ruim na série contra o Suns, mas nunca fiquei muito preocupado. Ele sabe o que fazer e está mostrando isso”, cravou Gilgeous-Alexander.