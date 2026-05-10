NBA: Giannis Antetokounmpo prefere troca para time do Leste

A troca de Giannis Antetokounmpo parece cada vez mais inevitável na NBA. De acordo com Sam Amick, do The Athletic, o dono do Milwaukee Bucks , Jimmy Haslam, quer definir o futuro do grego até o Draft. Ou seja, se ele não caminhar para uma extensão, o time deve trocá-lo já no próximo mês.

Diante do cenário, Giannis Antetokounmpo levanta o interesse de vários times. Assim como na trade deadline, Golden State Warriors, Miami Heat e Minnesota Timberwolves devem fazer ofertas. Porém, o camisa 34 indicou algo que pode alimentar rumores diferentes na próxima janela da NBA.

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Isso porque, segundo Amick, o grego quer uma troca para um time do Leste na NBA. Desse modo, equipes como Boston Celtics e Orlando Magic, que caíram de forma precoce nos playoffs, surgem como destinos prováveis.

“Para o Celtics, a forma como foi a queda nos playoffs só aumenta a chance de Boston buscar uma grande estrela. Ainda mais que o grupo atual não parece pronto para buscar o 19º título”, disse Amick em relação ao Celtics.

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“Já sobre o Magic, o jovem núcleo mostrou sinais positivos contra o Detroit Pistons, mas acabou eliminado. A grande limitação foi a falta de arremesso, o que Giannis não resolveria em uma troca. Porém, ele eleveria quase todos os outros aspectos do time”, seguiu Amick.

Além de Celtics e Magic, o Heat deve seguir como um candidato natural. Em especial, por conta da busca de Giannis Antetokounmpo em uma troca para um time do Leste na NBA. Outra equipe no páreo deve ser o Toronto Raptors, que também caiu na primeira rodada dos playoffs.

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Ainda assim, de acordo com Amick, tudo depende da loteria do Draft. O sorteio acontece neste domingo (10), às 15h (horário de Brasília). A depender das posições, os times de olho em uma troca por Giannis podem mudar. Afinal, a posição vai definir o valor de cada oferta.

“Talvez, leve algum tempo até que se descubra quais equipes realmente estarão nesta disputa, enquanto os dirigentes avaliam com calma as quedas nos playoffs. Há também um ponto importante: a voz de Giannis terá papel central em todo o processo de troca. Se ele tiver um ou dois destinos preferidos, faria com que essas franquias se sentissem mais prontas para uma oferta”, finalizou Amick.