Boletim de rumores e trocas da NBA (09/05/2026)

Bem-vindo à edição de 09 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Jalen Suggs seria atleta mais provável do Magic para troca

O Orlando Magic ficou a uma vitória das semifinais do Leste, mas não está feliz. Longe disso. A franquia já demitiu o técnico Jamahl Mosley e, certamente, o elenco vai passar por mudanças. Mas quem pode sair que rende uma troca mais significativa? A princípio, não são muitas opções. Segundo Josh Robbins, do site The Athletic, o candidato mais provável no momento é o armador Jalen Suggs.

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Há alguns entraves, no entanto, para que o jovem jogador atraía interesse no mercado. Para começar, ele tem contrato garantido até 2030 e tem mais de US$110 milhões em salários a receber nos próximos anos. Robbins, além disso, aponta que a questão física causa dúvidas. “Suggs é um ótimo defensor, mas o seu histórico de lesões pode limitar os interessados em potencial”, explicou o jornalista.

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Suns tem concorrente inesperado para manter Mark Williams

Mark Williams chegou ao Phoenix Suns, a princípio, sob desconfiança. E, apesar de já ter feito temporadas com números melhores, foi a campanha mais saudável da carreira do pivô. Mas, agora, o atleta vai ser agente livre e há um concorrente no mercado para contratá-lo. De acordo com Marc Stein, do site Substack, os agentes do atleta creem o Chicago Bulls pode ter interesse.

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Espera-se que o Bulls seja um time de alta atenção para agentes porque projeta ter US$65 milhões para contratar na offseason. E trazer um novo pivô, em particular, deverá ser prioridade de Chicago no mercado. Williams disputou 60 jogos pelo Suns, anotando médias de 11,7 pontos e 8,0 rebotes em menos de 24 minutos de ação.

Sem espaço, Gradey Dick tem interesse em troca no Raptors

Gradey Dick até tinha gerava expectativa quando foi escolhido pelo Toronto Raptors no draft. No entanto, só perdeu espaço no time nesta temporada. E, com isso, chega à reabertura do mercado quase fora dos planos da franquia canadense. Segundo Michael Grange, da rede Sportsnet Canada, as duas partes estão interessadas em uma troca.

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“Toronto pode abrir mais espaço em sua folha salarial tentando incluir Gradey em uma troca. Aliás, esse é um cenário que o jovem jogador estaria aberto a aceitar. Ele está, afinal, fora da rotação e sem atuar em minutos significativos desde após o All-Star Game. Seria uma boa solução para todos os envolvidos”, apurou o jornalista.

Aaron Gordon teria deixado de ser ‘intocável’ no Nuggets

Não há dúvidas de que Aaron Gordon foi muito importante para o Denver Nuggets. Mas, após os playoffs deste ano, será que dá para confiar no ala-pivô ainda? Ele não conseguiu ficar saudável nesta temporada e perdeu jogos nos playoffs. A dúvida está no ar e, com isso, o seu status mudou. De acordo com Bennett Durando, do jornal Denver Post, o veterano já não é um “intocável” no elenco.

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“Dentro da organização, há muitas dúvidas depois da eliminação dos playoffs. Ninguém sabe se Aaron pode se manter saudável por oito semanas de pós-temporada hoje. Ele supre muitas deficiências do elenco, mas, sempre que está fora, os problemas surgem. Dá para dizer que, no mínimo, ele não é mais um jogador que o time se negaria a envolver em qualquer negócio”, contou o repórter.

Gordon disputou só 36 jogos nesta temporada e fez 51 partidas na campanha anterior. Ou seja, teve sérias dificuldades para se manter saudável. Ao menos, as suas médias nesta campanha aumentaram em relação à anterior: foram 16,2 pontos e 5,8 rebotes.

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Em transição

– LiAngelo Ball se firmou como um músico nos EUA, mas avisa que não abandonou a carreira de jogador de basquete. O irmão de Lonzo e LaMelo confirmou que está aberto a ofertas para a pré-temporada da NBA.

– O pivô Robert Williams deve receber forte interesse na agência livre, mas não está tão interessado em uma mudança de time. Depois do fim da temporada do Portland Trail Blazers, ele garantiu que quer renovar contrato com a franquia.

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– Outro jogador que prioriza renovar o seu contrato para ficar onde já está é Sandro Mamukelashvili. Afinal, nas entrevistas de fim de temporada do Raptors, não fez questão de esconder que gostaria de seguir em Toronto.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 09/05, você lembra de Chinanu Onuaku? Pois o ex-pivô do Houston Rockets deixou Israel para jogar pelos Cangrejeros de Santurce, de Porto Rico.