Christian Braun: “Nuggets não pode cair tão cedo nos playoffs”

Christian Braun, assim como qualquer atleta do Denver Nuggets, não esperava que o time fosse ser eliminado na primeira rodada dos playoffs. Mas foi o que aconteceu. A equipe perdeu o duelo contra o Minnesota Timberwolves, mesmo com a vantagem de mando de quadra na série. O ala-armador admite que o rival foi melhor, mas não se conforma com o fim da temporada.

“A gente não pode cair tão cedo nos playoffs. Isso é inaceitável, em particular, pelo nível de talento em nosso elenco. Nós sempre iniciamos a campanha com o foco em conquistar o título, então não podemos aceitar uma eliminação tão cedo. Não fomos uma equipe resiliente o bastante neste ano, mas eu sei que vamos nos recuperar e voltar melhores”, cravou o jovem titular.

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É verdade que Christian Braun foi uma das decepções do Nuggets durante a série contra o Timberwolves. Talvez, a maior delas. O atleta somou só 52 pontos nas seis partidas do duelo, enquanto converteu pouco mais de 41% dos seus arremessos de quadra. Foi uma atuação que atraiu muitas críticas da torcida. Mas ninguém é mais exigente com o ala-armador do que si mesmo.

“Eu acho que sou um dos líderes do time por causa da forma como me comunico. Por isso, sei que não joguei bem. E, mais do que isso, não fiz um bom trabalho tendo a certeza de que preparei a equipe da melhor forma possível para um duelo tão duro. Temos que ser melhores e, acima de tudo, eu tenho que melhorar. Já estou muito ansioso pela próxima temporada”, desabafou o jogador de 25 anos.

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Decepção

Christian Braun terminou os playoffs da última temporada em alta no Nuggets. Como resultado, na offseason, assinou uma extensão prévia de US$125 milhões por cinco anos. Todos ficaram contentes com a resolução porque evitou qualquer chance de ser agente livre. E, então, ele só atuou em 44 jogos nesta campanha e registrou médias inferiores em quase todos os quesitos comparado com 2024-25.

“A extensão de contrato foi uma recompensa pelo meu trabalho durante o vínculo de calouro. Mas eu entendo que, com isso, as expectativas subiram e devo ser melhor do que venho atuando. Preciso ficar saudável, acima de tudo. Isso não pode, no entanto, servir como desculpas. Tenho que ser melhor do que nesta temporada”, reconheceu o jovem.

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As lesões foram uma realidade no ano de Braun. Mas, para ele, a maior realidade é o que ocorreu em quadra. “Eu poderia vir aqui e culpar o meu tornozelo pela minha temporada. As lesões como um todo, aliás. No entanto, isso não importa. Sempre começamos com os olhos no título, então qualquer campanha em que não vencemos será uma decepção. Não importa o que aconteça”, cravou.

Culpados

Toda eliminação abaixo do esperado nos esportes vem acompanhado de uma busca por culpados. E, certamente, não tem sido diferente no Nuggets. O técnico David Adelman e o armador Jamal Murray são apontados por muitos torcedores nessa discussão. Mas Braun tem uma visão diferente. Ele assume a culpa ao lado de todos os coadjuvantes do elenco, enquanto isenta os astros da equipe.

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“Nós fomos muito bons durante a temporada regular, mesmo com as várias lesões que tivemos. Mas, nos playoffs, isso não se traduziu. E isso vale para todos. Eu preciso ser mais agressivo com a bola, por exemplo. Você pode até culpar Nikola Jokic por tudo, mas o homem é implacável em quadra. Não é sobre ele. Sou eu e o elenco de apoio que não lhe demos o apoio necessário”, assumiu um convicto Braun.