Onde assistir NBA Playoffs: Thunder x Lakers
Thunder abriu 2 a 0 na série do Oeste contra o Lakers
Saiba onde assistir ao Jogo 3 entre Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers, válido pela segunda rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, neste sábado (9). As equipes se enfrentam na Crypto.com Arena, a partir das 21h30 (horário de Brasília).
Datas da série Lakers x Rockets
05/05: Los Angeles Lakers 90 x 108 Oklahoma City Thunder
07/05: Los Angeles Lakers 107 x 125 Oklahoma City Thunder
09/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
11/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
13/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
16/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
18/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
* Se necessário
Oklahoma City Thunder (2)
O Thunder segue invicto nos playoffs da NBA. Após varrer o Phoenix Suns, o atual campeão da NBA abriu 2 a 0 na série contra o Los Angeles Lakers. Assim como no Jogo 1, o time foi dominante no segundo duelo. No segundo tempo, por exemplo, marcou 19 pontos a mais do que o rival.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Shai Gilgeous-Alexander
|1,98
|27
|G
|Lu Dort
|1,91
|26
|G
|Cason Wallace
|1,93
|22
|G
|Ajay Mitchell
|1,96
|23
|G
|Nikola Topic
|1,97
|20
|G
|Jared McCain
|1,93
|22
|F
|Jalen Williams
|1,97
|25
|F
|Alex Caruso
|1,93
|32
|F
|Aaron Wiggins
|1,98
|27
|F
|Isaiah Joe
|1,93
|26
|F
|Kenrich Williams
|1,98
|31
|F
|Brooks Barnhizer
|1,98
|24
|C
|Chet Holmgren
|2,14
|23
|C
|Isaiah Hartenstein
|2,13
|27
|C
|Jaylin Williams
|2,08
|23
|C
|Thomas Sorber
|2,09
|20
|C
|Branden Carlson
|2,13
|26
Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Lu Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein
Los Angeles Lakers (0)
O Lakers chega a Los Angeles com uma grande desvantagem na série contra o Lakers. Nos dois primeiros jogos fora de casa, a equipe não conseguiu fazer frente ao forte ataque adversário. Desse modo, perdeu as duas partidas. Em Los Angeles, a expectativa é se recuperar, enquanto segue sem Luka Doncic.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Luka Doncic
|2,01
|27
|G
|Austin Reaves
|1,96
|27
|G
|Marcus Smart
|1,91
|32
|G
|Luke Kennard
|1,96
|29
|G
|Kobe Bufkin
|1,93
|22
|G
|Bronny James
|1,88
|21
|G
|Dalton Knecht
|1,99
|24
|G
|Nick Smith
|1,91
|21
|G
|Chris Mañon
|1,96
|24
|F
|LeBron James
|2,06
|41
|F
|Rui Hachimura
|2,03
|28
|F
|Jake LaRavia
|2,01
|24
|F
|Jarred Vanderbilt
|2,06
|27
|F
|Adou Thiero
|1,98
|21
|C
|Deandre Ayton
|2,11
|27
|C
|Jaxson Hayes
|2,12
|25
|C
|Maxi Kleber
|2,08
|34
|C
|Drew Timme
|2,08
|25
Time titular: Marcus Smart, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton
Onde assistir Thunder x Lakers pelos playoffs a NBA
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 09/05/2026
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena, Los Angeles
