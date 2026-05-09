Charles Barkley rebate Draymond Green: “Warriors sem relevância”

O ala Draymond Green, do Golden State Warriors, visitou o Inside the NBA, da ESPN, na última segunda-feira (4), quando aproveitou para alfinetar Charles Barkley. Os dois já se estranharam antes, mas houve um certo nível de ataque de ambos os lados ao vivo.

Charles Barkley, que teve grande carreira na NBA, mas nunca foi campeão, criticou o Warriors, atacando o colega de bancada.

“Veja, esporte é algo para jovens. Você espera ter uma carreira longa, mas ninguém vence quando está com 37, 38 anos”, disse Barkley.

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Então, Draymond Green rebateu o antigo jogador do Philadelphia 76ers, Phoenix Suns e Houston Rockets.

“Eu acho que a nossa meta é não parecer com você quando jogava pelo Houston Rockets“, disse Green. “É a nossa meta, mas você viu como foi? Eu vi. Então, nós sempre vamos tentar competir. A meta sempre vai ser chegar no nível para isso. Mas nós podemos chegar lá? Jimmy (Butler) vai perder um bom tempo com a lesão. Moses (Moody), também. Nisso, são US$75 milhões de uns US$160 milhões que o time pode ter. A meta vai ser sempre tentar chegar em um nível de disputar o título, mas vai ser difícil”.

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Green seguiu, apesar de Barkley não gostar da resposta.

“Mesmo que a gente não vença mais um título, eu acho que a gente tem de redefinir o que é sucesso quando é mais velho. O Warriors ainda é o time que mais lota ginásio na NBA, é o time que mais aparece na TV. Sucesso pode não ser o que a gente vai alcançar neste ponto (de nossas carreiras). É assim que as coisas são”, concluiu.

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“Ele (Draymond Green) me atacou, mas eu não fiquei ofendido”, disse Charles Barkley, no Dan Patrick Show. “Eu falo sobre caras na liga, então é normal. Mas eu já falei algumas vezes que me arrependo de jogar meus últimos dois anos pelo Rockets. Afinal, eu joguei muito mal mesmo como jogador. Mas eu tinha mais dois anos em meu contrato, eu tinha dinheiro para ganhar ali”.

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Então, Barkley continuou a falar sobre Green.

“O Warriors não vem sendo relevante na NBA por três ou quatro anos, então o time foi ao play-in. E se você vai ao play-in, não quer dizer que foi aos playoffs. Eu sei que ele não quer dizer isso, mas ele e Stephen Curry vão ficar melhores? Não, não vão. Mas se o Warriors fosse relevante, ele não estaria no estúdio comigo”, concluiu.

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Pela segunda vez nos últimos três anos, o Warriors ficou fora dos playoffs da NBA. No entanto, é a primeira vez que o time tem campanha negativa (37 vitórias em 82 jogos) desde que Curry se machucou em 2019/20.