Draymond Green critica Steve Kerr: “Travou minha carreira”

Aparentemente, a parceria entre Draymond Green e Steve Kerr acabou no Golden State Warriors. O técnico quatro vezes campeão da NBA está sem contrato, enquanto o ala-pivô vai para o seu último ano de vínculo com o time de San Francisco. Apesar de todo o sucesso que tiveram juntos, Green criticou o treinador em seu podcast.

“Por mais que ele tenha feito por mim no basquete, parte de mim acha que ele travou minha carreira e o que eu me tornei”, disse Green. “Mas isso ainda ajudou a me tornar o que virei. Como você tem que fazer o bem usando o mal, cara. Sabe, quando eu olho quem eu era como um jogador no ataque e o que eu vrei, parte disso eu acho que é por culpa dele. Mas eu não o condeno por isso”.

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De acordo com Draymond Green, o técnico mudou seu estilo de jogo para poder ter sucesso na liga.

“Eu sempre serei grato por ele me colocar em posição de ter sucesso e virar o que virei, apesar de minhas funções no ataque para o time. Eu não fico dizendo que eu não gosto dele por causa disso. Não, é uma das minhas queixas. Mas se eu for pegar uma queixa e não poder passar por outras coisas, então você vira uma pessoa rasa”, disse.

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Para o veterano, tudo mudou quando o astro Kevin Durant, hoje no Houston Rockets, chegou ao time. Green acha que o sistema de ataque sem contar com ele foi “estranho” e Steve Kerr não o ajudou.

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“Sabe, quando Kevin Durant chegou em 2016, eu não tinha uma jogada no nosso esquema de jogo. Nenhuma jogada passava por mim. Mas isso começou ali, em 2016. Desde então, eu não tive mais. Você acha que isso não atrapalha alguém no ataque? Claro que sim. Então, às vezes, eu ia para a casa e pensava em minha carreira. Mas feliz pelo que estava construindo. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava no que eu poderia ser se eu seguisse fiel ao meu jogo e o que realmente aconteceu”, afirmou Draymond Green.

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De fato, Green vinha de sua melhor campanha pontuando na NBA quando Durant chegou. Ele fez 14.0 pontos, enquanto acertou 38.8% nos arremessos de três em 2015/16. A partir dali, ele teve outras dez temporadas e só em duas delas superou a marca de dígitos duplos.

Como resultado, ele passou a ter outro estilo de jogo, atacando menos. Sob o comando de Steve Kerr no Warriors, Draymond Green foi nove vezes eleito para os times ideais de defesa da liga, além de quatro vezes All-Star e venceu o prêmio de melhor defensor de 2017.