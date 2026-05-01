Tyrese Maxey brilha e 76ers força jogo 7 contra Celtics

Tyrese Maxey fez grande atuação e comandou uma vitória gigante do Philadelphia 76ers sobre o Boston Celtics nessa quinta-feira (30). Em seu melhor jogo na série, o time da casa teve grande atuação coletiva em ambos os lados da quadra para superar o rival de divisão. Pela primeira vez na série, Boston pareceu um time inseguro, sendo amplamente superado após o primeiro quarto.

A liderança de Tyrese Maxey veio na pontuação, mas também na atitude. Mesmo no momento mais difícil do time da casa no começo da partida, ele esteve agressivo, enfrentando e superando Derrick White no ataque e na defesa. Joel Embiid flertou com um triplo-duplo apesar de não ter tanta eficiência nos arremessos. Mas seus passes e gravidade abriram espaços para Paul George e outros brilharem.

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Os ajustes de Nick Nurse, sobretudo na defesa, foram sentidos mais uma vez, o que ajudou o Philadelphia 76ers a vencer. Um jogo 7 os aguarda em Boston agora. A equipe tenta quebrar um longo jejum contra o rival. Afinal, não supera a equipe celta em uma série de playoffs da NBA desde 1982.

Enquanto isso, Joe Mazzulla precisa encontrar ajustes ofensivos no Boston Celtics. Foi mais uma noite de baixa eficiência ofensiva no perímetro, e pela primeira vez, um time que problema também no processo de criação. Muitos turnovers, um jogo abaixo de Jaylen Brown e uma equipe que pareceu controlada pela primeira vez em um jogo. A derrota não foi fruto de um grande colapso. Dessa vez, o 76ers superou a equipe por 48 minutos.

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Então, confira como foi a vitória do 76ers de Tyrese Maxey sobre o Celtics de Jayson Tatum, que força o jogo 7.

Escalações

Sem novidades para o jogo 6 em termos de lesões. Joel Embiid mais uma vez foi listado como provável, mas atuou. Boston não teve baixas.

Então, ambos os times tiveram os mesmos quintetos titulares. Nick Nurse escalou o 76ers com: Tyrese Maxey, V.J Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid.

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Enquanto isso, o Celtics contou com: Derrick White, Sam Hauser, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Neemias Queta.

Destaques

O início do jogo foi de alternância e baixo ritmo ofensivo. Em Boston, a agressividade de Jayson Tatum era o grande destaque. O ala marcou nove pontos e coletou nove rebotes ainda no primeiro quarto. Além disso, converteu duas bolas de três e liderou o ímpeto inicial de um time visitante que liderava por 23 a 20.

Esse ritmo, com trocas de liderança, durou até o meio do segundo quarto. Porém, dai em diante, Tyrese Maxey, que já tinha marcado oito pontos no primeiro quarto, ganhou um ritmo ofensivo brilhante. Acertando infiltrações e uma linda bola tripla do logo, ele marcou 13 pontos apenas no segundo período. Além disso, nomes como Paul George, V.J Edgecombe e Kelly Oubre Jr ganharam ritmo. A equipe da casa foi para o intervalo vencendo por nove.

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A partir daí, o grande ponto da partida foram as ajudas defensivas e como isso influenciou o ataque de ambos. Em noite inspirada de George e Oubre nos dois lados da quadra, Philadelphia passou a enviar menos ajudas e menos dobras para superar os astros rivais. O problema é que isso impulsionou a fraca movimentação de bola do time no jogo 6, os arremessos de três já não eram mais limpos, mesmo que eles insistissem em sua principal arma.

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Para piorar, Tatum perdeu ritmo e pareceu sentir algo na panturrilha. Ele deixou o jogo no terceiro quarto e não voltou mais. Aliás, Mazzulla colocou reservas em quadra em grande parte do último período. Jaylen Brown, por outro lado, teve um jogo abaixo ao longo de toda a noite. Sofreu com faltas, perdeu agressividade e pareceu pouco confiante, com muitos erros.

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Enquanto isso, a incapacidade dos pivôs celtas em limitarem Joel Embiid gerou vários desequilíbrios em sua defesa. Neemias Queta, Nikola Vucevic e Luka Garza tiveram noite difícil nessa missão. É até curioso, porque o astro de Philadelphia não teve tanto aproveitamento. Mas em vários momentos, deu passes que acharam um jogador cortando livre para a cesta.

Um lance simbólico da sequência ocorreu no terceiro quarto. Embiid de costas para a cesta sendo marcado por Vucevic. Outros dois defensores celtas com os olhos no pivô. Kelly Oubre cortou para a cesta e deu linda enterrada.

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Assim, o 76ers de Tyrese Maxey controlou a partida na segunda etapa contra o Celtics. Boston até conseguiu uma sequência com seus reservas, mas nada que ameaçasse a liderança dos donos da casa, que tiveram cestas importantes de Embiid e Maxey para fechar o jogo.

(2) Boston Celtics 93 x 106 Philadelphia 76ers (7)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 18 1 2 0 0 Jayson Tatum 17 11 3 0 0 Payton Pritchard 14 3 5 0 0 Derrick White 11 1 1 3 0 Luka Garza 9 2 1 0 0

Três pontos: 12/41 (29.3%) / White: 3/6

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 30 2 5 2 0 Paul George 23 4 3 2 1 Joel Embiid 18 10 8 1 0 Kelly Oubre Jr. 14 9 1 2 2 V.J Edgecombe 14 8 3 0 2

Três pontos: 11/33 (33.3%) / George: 5/9

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3-3