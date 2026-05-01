OG Anunoby brilha e Knicks atropela Hawks e avança

Com um OG Anunoby brilhante, o New York Knicks atropelou o Atlanta Hawks no jogo 6 para fechar a série em Atlanta. Para se ter uma noção, New York terminou o primeiro tempo vencendo por 47 pontos. No começo do terceiro quarto, chegou a liderar por 61. Acima de tudo, símbolo de um jogo que foi um monólogo em favor do primeiro classificado a segunda rodada dos playoffs do Leste.

OG Anunoby acabou como cestinha de forma simbólica. Foi o jogador mais consistente de New York na série em termos ofensivos. Foi fantástico no começo do jogo 6, punindo a defesa de Atlanta com cortes para a cesta e liderando a equipe visitante nos arremessos de fora. Mas é justo dizer que foi difícil encontrar algum jogador do Knicks que não foi super bem no duelo que fechou a série de playoffs da NBA. Uma atuação incrível coletivamente.

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Para o New York Knicks, uma grande resposta em como essa série foi ganha. O time chegou a estar atrás por 2 a 1 e em grande dificuldade, sobretudo para encontrar ritmo ofensivo consistente. Mas Mike Brown encontrou os ajustes certos em ambos os lados da quadra e a série que era dura, virou um massacre de New York nos últimos jogos.

Enquanto conseguiu lidar com o jogo de dupla de Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, houve série para um Atlanta Hawks que sofreu nos últimos jogos. O time perdeu impacto de seu único reserva que vinha bem em Jonathan Kuminga, o que complicou as coisas, já que o quinteto titular teve dificuldade de ter impacto positivo. No fim, eles não conseguiram responder aos problemas finais que se apresentaram.

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Então, confira como foi a vitória do Knicks de OG Anunoby sobre o Hawks para fechar a série em seis partidas.

Escalações

Sem mudanças ou novidades para o sexto jogo da série. Josh Hart era dúvida devido a uma dor nas costas que já havia o limitado no segundo tempo do jogo anterior, mas jogou. Atlanta seguiu da mesma forma, com Jock Landale como única ausência.

Os times titulares também não foram alterados. Mike Brown escalou para o Knicks: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

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Enquanto isso, o Hawks teve: CJ McCollum, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu.

Destaques

Foi um monólogo. Após um começo de 9 a 5 para Atlanta, que incluiu o que parecia um bom ritmo inicial de Nickeil Alexander-Walker e Jalen Johnson, o jogo acabou. A partir daí, uma corrida de 94 a 29 aconteceu, durando entre o resto do primeiro tempo e grande parte do terceiro quarto.

Em suma, foi isso, um colapso ofensivo de Atlanta com turnovers previsíveis de um time que tentava entrar no aro e passar para o perímetro. New York parecia muito ajustado para defender os drive-and-kicks e começou a sair em várias transições em sequência. Quando não era fruto de um turnover, New York criava um arremesso livre. Quando não caia, um rebote ofensivo de Karl-Anthony Towns e Mitchell Robinson. Foi uma hecatombe.

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Nesse sentido, OG Anunoby foi o destaque desde que a partida começou. O ala anotou dez pontos rápidos. Terminou o primeiro quarto com 14 e fechou o primeiro tempo com 26. Towns sequer fez cestas, mas esteve sempre alimentando o jogo na cabeça do garrafão, como fez nos últimos jogos. Jalen Brunson efetivo, mesmo contra Dyson Daniels, que voltou a lhe marcar hoje.

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Aliás, Daniels foi protagonista de uma baita confusão com Mitchell Robinson quando o placar já apontava 50 pontos de frente para New York. Ambos foram expulsos. No fim, acabou sendo um show também dos alas, com Mikal Bridges e Josh Hart somando 38 pontos, fora o show de OG Anunoby em Knicks x Hawks. Enfim, uma atuação completa de um Knicks melhor em cada aspecto da partida.

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Atlanta demonstrou alguns dos velhos problemas ofensivos. CJ McCollum mais uma vez, não conseguiu se libertar da marcação de Josh Hart. Sua produção caiu de vez quando Josh Hart passou a ser seu defensor. Jalen Johnson foi o cestinha, mas não se salvou, sobretudo no aspecto defensivo. Tudo ficou estático e se tornou mental ao longo dos 48 minutos.

Além disso, as mudanças de Quin Snyder realmente não surtiram efeito no fim da série. O técnico foi superado por Mike Brown. Hoje, tentou voltar com a marcação de Daniels sobre Brunson, mas a transição defensiva foi péssima e o time reagiu mal sempre que uma troca de marcação era solicitada. Um fim de campanha duro para o jovem time que teve grande reviravolta no fim da temporada.

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Por fim, New York registrou sua maior vitória na história dos playoffs (51 pontos). Aliás, foi apenas a oitava vez que um jogo de pós-temporada acabou com uma diferença de mais de 50. A terceira vez que aconteceu em um jogo de eliminação. Assim, o Knicks se classificou em um jogo que fica para a história.

(3) New York Knicks 140 x 89 Atlanta Hawks (6)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 29 7 2 4 1 Mikal Bridges 24 5 3 0 1 Jalen Brunson 17 2 8 2 0 Josh Hart 14 5 2 0 0 Karl-Anthony Towns 12 11 10 3 1

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Anunoby: 4/6

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Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 21 8 6 0 1 Jonathan Kuminga 11 2 3 0 1 CJ McCollum 11 3 0 0 0 Nickeil Alexander-Walker 11 1 2 1 0 Zaccharie Risacher 8 3 0 0 0

Três pontos: 9/35 (25.7%) / Johnson: 2/5

Knicks 4-2