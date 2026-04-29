Jalen Brunson domina e Knicks atropela Hawks no jogo 5

Com uma atuação incrível de Jalen Brunson, o New York Knicks dominou o Atlanta Hawks no jogo 5 da série dos playoffs da NBA. A equipe de New York já havia vencido o duelo anterior com alguma facilidade, mesmo atuando fora de casa e está em grande posição para avançar para a segunda rodada. Enquanto isso, o time visitante parece cada vez mais precisar de um “fator novo” para ter chance de forçar um retorno ao Madison Square Garden.

Um jogo importante para Jalen Brunson, que não foi o protagonista da série como costuma ser pelo Knicks. Sempre bem marcado por Dyson Daniels na série, o armador teve algumas dificuldades, sobretudo a nível de eficiência. Mas o jogo 5 deixou isso para trás com uma atuação de gala. Uma curiosidade? Igualou Shai Gilgeous-Alexander em partidas de 25 pontos na história dos playoffs da NBA.

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O New York Knicks teve sua atuação mais completa na pós-temporada de 2025/26. Em suma, o time esteve no controle das ações por 48 minutos, talvez excetuando os primeiros, enquanto se encontrava no ataque de meia quadra contra os ajustes do rival. Ainda assim, um jogo muito forte para conseguir sua segunda vitória por grande margem em sequência.

Depois de abrir 2 a 1 na série, o Atlanta Hawks tem sofrido. O ataque, sobretudo na meia quadra está muito abaixo nos últimos jogos. Quin Snyder tentou coisas novas em ambos os lados no duelo dessa terça-feira (28) mas de nada adiantou. Agora, a missão é sobreviver e forçar um jogo 7. O sexto duelo acontece em Atlanta, na próxima quinta-feira (30).

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Então, confira como foi a vitória do Knicks de Jalen Brunson sobre o Hawks de Jalen Johnson.

Escalações

A melhor de três entre New York e Atlanta começou com os mesmos times que atuaram ao longo da série. A única baixa, afinal, é a do pivô Jock Landale, que não conseguiu jogar na série.

Apesar de rumores contínuos de mudança, Mike Brown manteve o mesmo quinteto titular para o New York Knicks: Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

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Enquanto isso, Quin Snyder também manteve o mesmo quinteto titular, que tem tido minutos com saldo negativo na série: CJ McCollum, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu.

Destaques

O jogo começou com um cenário interessante. Atlanta havia sido demolido no jogo 4 por Karl-Anthony Towns jogando como facilitador na cabeça do garrafão. Um dos que mais se beneficiou foi O.G Anunoby, com cortes para a cesta agindo contra as ajudas que o pivô sofria, sobretudo quando Onyeka Okongwu estava envolvido. Então, Snyder resolveu embaralhar os duelos.

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Dyson Daniels que fazia marcação individual elogiada em Jalen Brunson, defendeu Towns nas primeiras posses. Um jogador de ponto de ataque que não exigiria ajudas. Porém, o pivô dominou os duelos contra jogadores mais baixos, como um bom pivô: Atacando o garrafão. Superou o australiano e também Jonathan Kuminga assim algumas vezes. Anunoby recebeu alguns passes do pivô, mas também esteve ótimo no perímetro, com dois acertos.

Acima de tudo, isso destravou o ritmo de Jalen Brunson. Enfrentando Daniels bem menos do que de costume, ele teve alto ritmo desde que o jogo começou. As infiltrações foram ótimas, ele ganhou confiança e por fim, ainda marcou 17 pontos no último quarto para manter uma vantagem confortável que se estabeleceu no fim do primeiro quarto e seguiu-se assim por todo o duelo.

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Atlanta precisa de um fator novo no ataque. Seu ritmo caiu muito desde que Mike Brown colocou a marcação de Josh Hart contra o armador, que tanto atacou Towns e Brunson nos primeiros jogos no pick-and-roll. Foi mais um jogo difícil para ele, com mais turnovers do que cestas. O cestinha foi Jalen Johnson, pouco confortável em criar seu próprio arremesso, mas ainda importante para o time criando arremessos de fora.

Mas o Knicks vive bem com esses arremessos. Atlanta acertou 31% no jogo 5. Nickeil Alexander-Walker até teve algum ritmo com quatro bolas triplas, mas não no nível habitual do fim de 2025/26, quando era o grande protagonista ofensivo. Outro que tem sofrido com a defesa de Mikal Bridges, Miles McBride ou quem quer que esteja em quadra como quinto titular.

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Por fim, sem conseguir limitar Jalen Brunson na defesa, a distância entre o ataque do Hawks tem aumentado em relação ao Knicks. Jonathan Kuminga até teve um bom ritmo inicial, mas não conseguiu influenciar o jogo como nos melhores momentos da série. Gabe Vincent e Corey Kispert foram bem mal. Zaccharie Risacher não entrou em quadra nem no garbage-time.

(6) Atlanta Hawks 97 x 126 New York Knicks (3)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 18 10 6 2 0 Dyson Daniels 17 2 5 0 0 Onyeka Okongwu 16 5 4 1 1 Nickeil Alexander-Walker 16 0 3 1 0 Jonathan Kuminga 13 4 1 0 0

Três pontos: 13/42 (31%) / Alexander-Walker: 4/9

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Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 39 3 8 0 0 OG Anunoby 17 10 1 2 1 Karl-Anthony Towns 16 14 6 2 2 Jose Alvarado 12 2 1 0 1 Josh Hart 9 5 4 0 0

Três pontos: 11/26 (42.3%) / Brunson: 3/5

Knicks 3-2