Analista defende troca de Devin Booker do Suns: “Confortável”

O Phoenix Suns não tem planos de troca para Devin Booker tão cedo. Uma “varrida” na primeira rodada dos playoffs poderia mudar isso, mas não vai ser o caso. A visão geral, afinal, é que a classificação para a pós-temporada já foi um excelente resultado para a franquia. No entanto, o polêmico Stephen A. Smith discorda disso. Para o analista, por mais que não queira, uma ruptura é o melhor caminho para o astro.

“Devin tem que sair de Phoenix. Vejam uma troca. Já critiquei Mat Ishbia [dono do time] antes, mas, dessa vez, acho que fez um grande trabalho com a montagem do elenco. Escolheu um técnico muito bom para o material humano que possui. Não o culpo por tentar montar um time em torno de Devin. Mas chegou a hora de o vermos de uma forma um pouco diferente. Quando esse rapaz vai começar a ganhar?”, questionou o comentarista da ESPN.

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Devin Booker foi selecionado pelo Suns em 2015 e, desde então, virou a referência da equipe. Virou um ídolo local depois de 11 temporadas e mais de 700 jogos no Arizona. Por isso, mais de uma vez, já disse que planeja encerrar a sua carreira na cidade e só defender um time na liga. Muitas pessoas exaltam a lealdade do ala-armador, mas Smith vê mais como um comodismo e desperdício de talento.

“Nós exigimos muito de todos os astros da NBA por sua excelência, a princípio. Então, por que a gente não fala mais sobre Devin? Ele não recebe nenhuma crítica da grande mídia porque todos dizem que é uma ótima pessoa e jogador de basquete. A torcida o adora com razão. Isso é bom, mas o problema é que está confortável demais em Phoenix”, apontou um taxativo Smith.

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Rotina de derrotas

Smith vê o que aconteceu nos playoffs deste ano, antes de tudo, como a comprovação da sua tese. Em quadra, pela primeira vez na carreira, Booker terminou uma série sem uma partida sequer de 25 pontos. É verdade que a defesa do Oklahoma City Thunder merece crédito. No entanto, a forma como o astro do Suns se mostrou conformado e cordial com os adversários chamou a atenção.

“Eu não culpo Devin por gostar do que já tem em Phoenix. Não há problema nisso. Mas, em algum instante, quero vê-lo com uma postura diferente. Quero ver um jogador que esteja determinado a vencer. Pois, hoje, ele é um atleta que parece contente em jogar basquete e ser um dos melhores da liga, mas o seu time sempre perder. Vai para casa em abril e está tudo bem para todos”, acusou o analista.

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Para Smith, a verdade é que Booker se conformou com uma rotina de derrotas. Tanto que já nem passa a impressão de que sente o fim de mais uma temporada longe do título. “Eu quero ver um talento do porte do seu porte sentir a derrota e ter aquela sensação ruim de ser eliminado no rosto. Pois, do jeito que está, não me passa uma impressão legal. Ele está simplesmente satisfeito com isso aí”, completou.

Mais Kobe

O Suns, certamente, não teria problemas para encontrar times interessados em uma troca por Devin Booker. E Smith sente que o ala-armador usa isso muito pouco em seu favor para efeito competitivo. O comentarista lembra que, no início da carreira, o ala-armador fazia muitos elogios e chegou até a ser comparado com Kobe Bryant. Então, chegou a hora de se inspirar na postura do seu ídolo.

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“Devin anotou 28 pontos de média em uma final de NBA. A gente achava que isso era só o início, mas o elenco em torno dele foi destruído. Mas a questão é que todos esperam mais atitude vencedora de alguém tão especial a partir daí. Ele adora Phoenix, assim como Kobe adorava Los Angeles. Mas, quando o Lakers estava ‘desperdiçando’ os seus melhores anos, ele ameaçou ir embora”, concluiu Smith.