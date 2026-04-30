Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Analista defende troca de Devin Booker do Suns: “Confortável”

Time de Phoenix acaba de ser eliminado na primeira rodada dos playoffs, pelo Oklahoma City Thunder

Por
devin booker suns troca
Reprodução / X

O Phoenix Suns não tem planos de troca para Devin Booker tão cedo. Uma “varrida” na primeira rodada dos playoffs poderia mudar isso, mas não vai ser o caso. A visão geral, afinal, é que a classificação para a pós-temporada já foi um excelente resultado para a franquia. No entanto, o polêmico Stephen A. Smith discorda disso. Para o analista, por mais que não queira, uma ruptura é o melhor caminho para o astro.

“Devin tem que sair de Phoenix. Vejam uma troca. Já critiquei Mat Ishbia [dono do time] antes, mas, dessa vez, acho que fez um grande trabalho com a montagem do elenco. Escolheu um técnico muito bom para o material humano que possui. Não o culpo por tentar montar um time em torno de Devin. Mas chegou a hora de o vermos de uma forma um pouco diferente. Quando esse rapaz vai começar a ganhar?”, questionou o comentarista da ESPN.

Continua após a publicidade

Devin Booker foi selecionado pelo Suns em 2015 e, desde então, virou a referência da equipe. Virou um ídolo local depois de 11 temporadas e mais de 700 jogos no Arizona. Por isso, mais de uma vez, já disse que planeja encerrar a sua carreira na cidade e só defender um time na liga. Muitas pessoas exaltam a lealdade do ala-armador, mas Smith vê mais como um comodismo e desperdício de talento.

“Nós exigimos muito de todos os astros da NBA por sua excelência, a princípio. Então, por que a gente não fala mais sobre Devin? Ele não recebe nenhuma crítica da grande mídia porque todos dizem que é uma ótima pessoa e jogador de basquete. A torcida o adora com razão. Isso é bom, mas o problema é que está confortável demais em Phoenix”, apontou um taxativo Smith.

Continua após a publicidade

Leia mais

Rotina de derrotas

Smith vê o que aconteceu nos playoffs deste ano, antes de tudo, como a comprovação da sua tese. Em quadra, pela primeira vez na carreira, Booker terminou uma série sem uma partida sequer de 25 pontos. É verdade que a defesa do Oklahoma City Thunder merece crédito. No entanto, a forma como o astro do Suns se mostrou conformado e cordial com os adversários chamou a atenção.

“Eu não culpo Devin por gostar do que já tem em Phoenix. Não há problema nisso. Mas, em algum instante, quero vê-lo com uma postura diferente. Quero ver um jogador que esteja determinado a vencer. Pois, hoje, ele é um atleta que parece contente em jogar basquete e ser um dos melhores da liga, mas o seu time sempre perder. Vai para casa em abril e está tudo bem para todos”, acusou o analista.

Continua após a publicidade

Para Smith, a verdade é que Booker se conformou com uma rotina de derrotas. Tanto que já nem passa a impressão de que sente o fim de mais uma temporada longe do título. “Eu quero ver um talento do porte do seu porte sentir a derrota e ter aquela sensação ruim de ser eliminado no rosto. Pois, do jeito que está, não me passa uma impressão legal. Ele está simplesmente satisfeito com isso aí”, completou.

Mais Kobe

O Suns, certamente, não teria problemas para encontrar times interessados em uma troca por Devin Booker. E Smith sente que o ala-armador usa isso muito pouco em seu favor para efeito competitivo. O comentarista lembra que, no início da carreira, o ala-armador fazia muitos elogios e chegou até a ser comparado com Kobe Bryant. Então, chegou a hora de se inspirar na postura do seu ídolo.

Continua após a publicidade

“Devin anotou 28 pontos de média em uma final de NBA. A gente achava que isso era só o início, mas o elenco em torno dele foi destruído. Mas a questão é que todos esperam mais atitude vencedora de alguém tão especial a partir daí. Ele adora Phoenix, assim como Kobe adorava Los Angeles. Mas, quando o Lakers estava ‘desperdiçando’ os seus melhores anos, ele ameaçou ir embora”, concluiu Smith.

comentários