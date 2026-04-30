Magic tentou troca por Giannis Antetokounmpo

O Orlando Magic tentou uma troca por Giannis Antetokounmpo na última trade deadline. De acordo com Michael Scotto, do Hoops Hype, o time da Flórida foi um dos que buscou negociar pelo grego com o Milwaukee Bucks. No entanto, assim como as demais, a equipe não conseguiu avançar em uma oferta.

“Alguns meses antes, com boas projeções para 2025/26 após realizar uma troca por Desmond Bane, o Magic explorou o mercado para fazer mais um movimento de grande porte. Desse modo, o time mostrou interesse em negociar por Giannis Antetokounmpo“, disse Scotto.

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A oferta do Magic por Giannis não foi revelado. Ainda assim, é provável que Orlando tenha oferecido pelo menos um dos astros. Ou seja, Paolo Banchero ou Franz Wagner fizeram parte da proposta ao Bucks.

O mais provável, aliás, é que a oferta foi centrada em Wagner. Isso porque Banchero é o rosto do projeto atual do Magic e principal nome da equipe. O alemão, por outro lado, é uma espécie de segunda opção no ataque. Então, além dele, Orlando deve ter oferecido várias escolhas de Draft na troca por Giannis.

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O Bucks, porém, rejeitou a proposta de troca do Magic. Mesmo com os rumores que cercaram o grego na trade deadline, o time preferiu mantê-lo na tentativa de convencê-lo a seguir no projeto de Wisconsin.

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Apesar da postura do Bucks, o Magic deve insistir na troca por Giannis Antetokounmpo. De acordo com Kirk Goldsberry, um time do Leste deve ser um dos times na disputa pelo grego na offseason. Essa equipe seria a de Orlando.

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“Ouvi dizer que há um time ‘misterioso’ de olho na troca por Giannis. Então, fui atrás para ver quais lugares poderia estar atrás dele na NBA. E alguém que entende do assunto me disse que o Magic tem sido bastante ativo em buscar os serviços do grego”, disse o jornalista.

O interesse do Magic em Giannis indica um desejo de brigar de vez pelo topo do Leste. Com um elenco jovem e promissor, a equipe era cotada para avançar com facilidade aos playoffs, mas precisou passar antes pelo play-in. O time, inclusive, tem uma vantagem de 3 a 2 diante do Detroit Pistons na 1ª rodada.

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Além do Magic, por fim, outros times também estão de olho em uma troca pelo grego. Nos rumores recentes, os times citados foram Houston Rockets, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors.