LeBron James faz história nos playoffs da NBA

LeBron James atingiu mais um marco histórico nos playoffs da NBA. No Jogo 2 contra o Oklahoma City Thunder, o astro do Los Angeles Lakers chegou a 300 jogos de pós-temporada na carreira. Desse modo, se isolou ainda mais no topo do ranking, com mais de 40 partidas à frente do segundo colocado, Derek Fischer.

A marca comprova a longevidade de LeBron James. Aos 41 anos e na 23ª temporada na carreira, o craque se tornou o primeiro na história a ultrapassar a marca nos playoffs.

Continua após a publicidade

Para efeito de comparação, o segundo jogador com mais jogos de playoffs da NBA é Derek Fischer. Com cinco títulos na carreira, o antigo armador do Lakers atingiu 259 jogos na carreira. Desse modo, 41 a menos que LeBron.

Em apenas uma pós-temporada, um jogador pode fazer no máximo 28 jogos, se chegar às finais enfrentando jogos sete em todas as séries. Então, a distância de LeBron James para Fischer é de quase dois playoffs completos.

Ainda segundo a NBA, a lista de jogadores com mais de 200 jogos de playoffs é bem restrita. Com James no topo, dez jogadores atingiram a marca. Tim Duncan, aliás, vem na sequência de FIscher, com 251 aparições na pós-temporada. Depois, Robert Horry, com 244, e Kareem Abdul-Jabbar, com 237.

Continua após a publicidade

Outros nomes como Tony Parker (226), Kobe Bryant (220), Manu Ginóbili (218), Shaquille O’Neal (216) e Scottie Pippen (208) fecham a lista.

Leia mais

Recordes de LeBron nos playoffs

A marca de jogos é mais um recorde de LeBron James nos playoffs da NBA. Segundo a liga, o astro do Lakers também lidera em pontos na pós-temporada, com 8,4 mil. Além disso, o craque é o líder histórico em arremessos convertidos (3.019), mais minutos (12 mil), vitórias (188+) e roubos de bola (501).

Continua após a publicidade

LeBron, aliás, busca ampliar essas marcas na NBA. Isso porque ele ainda está na disputa da série de segunda rodada do Oeste, contra o Oklahoma City Thunder.

Por enquanto, o Thunder lidera por 2 a 0 a série de playoffs da NBA contra o Lakers. No entanto, o time angelino será o mandante dos próximos dois jogos e espera garantir vitórias para se recuperar em busca da vaga nas finais de conferência.

LeBron James, por fim, tem médias de 25 pontos, seis assistências e três rebotes, além de dois roubos de bola por jogo na série contra o Thunder. Portanto, bons números para o astro angelino, que disputa a 17ª pós-temporada da carreira e está em busca da 11ª final na liga.