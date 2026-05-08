Cavaliers tenta entender problemas de James Harden nos playoffs

James Harden teve uma adaptação rápida após a troca para o Cleveland Cavaliers, mas o seu bom basquete ainda não apareceu nos playoffs. O segundo jogo da série contra o Detroit Pistons foi só mais um capítulo dessa tendência. Ele só acertou três dos seus 13 arremessos de quadra, enquanto cometeu quatro erros de ataque. Foi a quarta partida de pós-temporada em que ele terminou com mais turnovers do que cestas.

“Eu só estou errando os meus arremessos. E, hoje, acho que só tentei umas duas cestas no segundo tempo inteiro, mas não é problema porque a bola estava rodando. Com isso, estávamos criando boas chances para todos. Só estava escolhendo, enquanto isso, os meus espaços e vendo o que funcionava para o bem da equipe. E só”, explicou o veterano, depois da derrota por 107 a 97.

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A queda de produção de James Harden salta aos olhos durante os playoffs. O armador teve uma baixa sensível em sua média de pontos (-4,0) e assistências (-2,1) em relação à temporada regular. Mas ainda pior é a redução em mais de 5% no índice de conversão de arremessos de longa distância. Apesar do jogador admitir não estar tão “certeiro”, o técnico Kenny Atkinson também se responsabiliza por esse momento.

“Ele estava fazendo um bom trabalho acelerando o ritmo e passando a bola, mas o fato é que o nosso ataque não estava bem. Quando ele solta a bola, assim como Donovan Mitchell, ela deveria voltar às mãos deles em algum momento. Nós não podemos ter um Hall da Fama que tenta só dois arremessos em um tempo. A culpa disso é minha”, assumiu o treinador do Cavaliers.

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Preocupação?

As más atuações de Harden pesam nas duas derrotas do Cavaliers no começo da série contra o Pistons. Mas não é só Atkinson que admite ter participação nas atuações ruins do armador. Para Mitchell, o jogo coletivo da equipe não vem ajudando as ações individuais do veterano. Aliás, ele chamou a atenção para uma jogada em que entende que um turnover do colega foi culpa sua.

“Você precisa pensar em cada detalhe do jogo para conseguir chances melhores. São questões como sair em transição e espaçamento de quadra, por exemplo. Na última posse em que James perdeu a bola, com uns 30 segundos para o fim, eu deveria ter ficado no corner. Mas entrei nas movimentações e levei Ausar Thompson para cima dele. São pequenas coisas que fazem a diferença”, admitiu o astro do time.

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Por isso, Mitchell não tem dúvidas de que o colega vai reencontrar o bom basquete. O time está pronto para o auxiliar nessa missão. “Nós estamos falando de James, então não há ninguém aqui preocupado. Nós podemos fazer um trabalho melhor para ajudá-lo. E, certamente, ele vai entender o que está ocorrendo e voltar melhor na próxima partida”, projetou.

Próximo jogo

A boa notícia para James Harden é que ele vai ter o apoio da torcida do Cavaliers nos próximos dois jogos de playoffs. Afinal, o time retorna para Cleveland para seguir a série contra o Pistons. Os jogos acontecem no sábado (09) e na segunda-feira (11). Se perder as duas partidas, a equipe de Ohio vai ser eliminada nas semifinais de conferência pelo terceiro ano seguido.