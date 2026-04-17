James Harden: “Não ligo para ‘narrativas’ sobre playoffs da NBA”

James Harden é um dos melhores jogadores da história recente da NBA, mas os playoffs são um capítulo à parte em sua carreira. Ele nunca foi campeão da liga. E, mais do que isso, tem um longo histórico de atuações muito ruins em jogos eliminatórios durante a pós-temporada. Tanto que já virou um estigma do craque entre os fãs e analistas. Ele crava, no entanto, que isso não o impacta de forma alguma.

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“Para ser sincero, eu não me importo com o que falam por aí. E não me importo com as narrativas, pois há mais detalhes e contexto em minhas eliminações. Eu encarei lesões, dinastias, grandes times. Isso faz parte do esporte, então não vou usar como desculpa. Mas também não me sinto mal. E não lamento pelas minhas atuações”, garantiu o armador do Cleveland Cavaliers.

Essa reputação ruim contrasta com uma marca histórica que James Harden está para cravar na NBA. Assim que entrar em quadra nesse fim de semana, o astro vai ser só o quarto atleta da história a jogar partidas de playoffs em suas primeiras 17 temporadas na liga. Antes, só Karl Malone, John Stockton e Tony Parker conseguiram isso. É uma história longa, mas que ele faz questão de seguir sem lamentos.

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“Não olho para trás pensando como as coisas poderiam ter sido diferentes em playoffs, por exemplo. Eu tenho certeza de que aconteceram certas coisas na vida de todos que não foram como gostariam. E, por isso, você pode se sentir mal com isso. Até entendo esse sentimento, mas eu não sou assim. Tudo faz parte não só do jogo, mas da vida”, simplificou o jogador de 36 anos.

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Sorte e azar

A narrativa popular sobre Harden nos playoffs, a princípio, é que não “comparece” em jogos mais críticos. Mas será que só isso explica ele nunca ter levantado o troféu Larry O’Brien? É claro que não. Donovan Mitchell, por exemplo, tem uma visão diferente do histórico do novo colega de time. O veterano tem mais boas do que más atuações em pós-temporadas, mas o imponderável jogou contra.

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“James teve muito azar na pós-temporada até agora. As pessoas não entendem, aliás, como sorte é algo decisivo. Você deixar tudo o que pode em quadra e, mesmo assim, perder. Mas acho que disputar 17 playoffs seguidos diz muito sobre a sua excelência. Então, as suas derrotas não devem defini-lo ou a sua grandeza no esporte”, opinou a sua dupla de armação.

Mitchell sabe que o título é a validação que Harden precisa para coroar a sua carreira na NBA. Mas não crê que isso lhe faça justiça. “Ser campeão mudaria a discussão em torno dele? Sim, certamente. Só que não deveria. James deve ser visto como um dos grandes jogadores da história dessa liga com ou sem títulos. No entanto, vivemos em uma cultura de anéis, né?”, concluiu o ala-armador.

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Seguir em frente

O início dos playoffs vai fazer com que James Harden amplie um recorde que possui na NBA. Afinal, ele é o atleta com mais jogos disputados na pós-temporada sem ter sido campeão: são 173 partidas. O Cavaliers passa longe de ser um favorito ao título, então a tendência é que a escrita se mantenha. Harden, no entanto, encara essa marca sem revolta e com muita naturalidade

“É fácil se deixar abater pelas derrotas, mas eu só sigo em frente, sabe? Sigo motivado a ir além e fazer ainda melhor. Afinal, no fim das contas, sou um abençoado por poder ser um jogador de basquete. Eu sou abençoado por estar nos playoffs pela 17a vez e, acima de tudo, ter mais uma chance de vencer”, concluiu o futuro membro do Hall da Fama.