NBA: Após eliminação, Kawhi Leonard pode deixar Clippers

Após a eliminação do Los Angeles Clippers da temporada 2025/26 da NBA, o futuro de Kawhi Leonard está em pauta. A franquia começou sua reestruturação com as trocas de James Harden e Ivica Zubac na trade deadline e não conseguiu chegar aos playoffs. Porém, sem sua própria escolha de Draft, a franquia da Califórnia trocará o astro? Quais são os desejos dele nesse meio tempo?

Continua após a publicidade

Após a partida, Kawhi Leonard deu poucas pistas sobre seu futuro na NBA, lamentando o colapso final do Clippers.

“Sendo sincero, deixe-me chorar por essa derrota de hoje um pouco mais. Não é hora de falar sobre isso. É claro que vamos ter nossas discussões a respeito, mas quando chegar a hora. Não é o momento”, despistou o craque.

Em seu artigo após o jogo, o jornalista Law Murray do portal The Athletic, afirmou: “O futuro de Kawhi Leonard é incerto como nunca no Los Angeles Clippers“.

Continua após a publicidade

Após as trocas de Harden e Zubac, rumores surgiram nas últimas horas da trade deadline. Porém, o Clippers manteve Leonard, ao lado de novas lideranças que vieram nesses acordos, como Darius Garland e Bennedict Mathurin.

Ele ainda tem mais um ano de contrato com Los Angeles. Após ganhar exatos $50 milhões de dólares em 2025/26, o valor aumenta um pouco para $50.3 milhões em 2026/27. Não é um contrato tão fácil de negociar, mas apesar do péssimo fim de jogo contra Golden State, o ala viveu um dos melhores anos de sua carreira.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Rumores dos últimos dias, até mesmo antes da eliminação, já colocavam o camisa 2 em movimento na offseason. Brett Siegel, do portal Clutch Points, citou o Miami Heat como um interessado no ala. Além disso, Jake Fischer do portal Substack, informou que o próprio Golden State Warriors pode ter interesse no jogador. Em ambos os casos, ele seria uma alternativa, caso as negociações por Giannis Antetokounmpo falhem em ambos os lados.

Outra questão à espreita é a investigação da NBA sobre o caso Aspiration. A polêmica que marcou a offseason de uma temporada que seria tumultuada em Los Angeles, segue sem uma resolução por parte da liga. Perguntado por Ramona Shelburne, jornalista do canal ESPN, Kawhi Leonard foi direto.

Continua após a publicidade

“Eu nunca pensei nisso o suficiente. Quer dizer, além das perguntas que vocês me fizeram. Acho que o melhor é que você pergunte para a NBA sobre isso e não para mim. Afinal, não sou eu que estou fazendo a investigação. Mas no fim do dia, acho que vamos ficar todos bem. Não estou me preocupando com isso”, afirmou o camisa 2.

Final melancólico

Por fim, Leonard lamentou muito o colapso de Los Angeles. O time não vence uma série de playoffs há cinco anos, com duas temporadas em que cai no play-in. Dessa vez, porém, Kawhi esteve em quadra e saudável. Mas não foi o suficiente.

Continua após a publicidade

“Nós não trabalhamos bem o suficiente no começo do ano. Aquele começo de seis vitórias foi superado, mas é o motivo para estarmos vivendo essa situação. Então, essas coisas acontecem no último quarto, você ganha e perde jogos, eles mereceram. Estou feliz que fiquei saudável ao longo do ano, com problemas menores. Mas é muito frustrante cair assim”, concluiu.

Após seis anos, essa pode ter sido a última partida de Kawhi Leonard pelo Los Angeles Clippers na NBA.