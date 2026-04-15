Kawhi Leonard enaltece Stephen Curry antes de duelo

A temporada de Kawhi Leonard ou de Stephen Curry acabará nessa quarta-feira (15) em um Los Angeles Clippers x Golden State Warriors decisivo. Vale a sobrevivência para jogar outra vez na sexta-feira e chegar aos playoffs contra o Oklahoma City Thunder. Porém, quem perder está fora no play-in. Mas apesar das grandes apostas do jogo, o clima é amistoso entre os rivais de divisão.

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Perguntado sobre o duelo com Stephen Curry, Kawhi Leonard foi só elogios ao astro. Ambos disputaram as finais da NBA de 2019 e outras séries marcantes, enquanto o ala passava por San Antonio Spurs e Toronto Raptors. Aliás, as lideranças do time de San Francisco foram elogiadas pelo camisa 2.

“A verdade é que ele é um dos melhores jogadores da história da NBA. Mesmo que seja um jogo de eliminação, é um prazer compartilhar a quadra com alguém tão grande. Ele é treinado por um enorme treinador como Steve Kerr, um time que tem Draymond Green. É difícil encontrar uma equipe com um pedigree de campeão tão grande. Então, é uma grande oportunidade para nós. É uma vitória para tentar se provar”, afirmou Leonard.

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Quem também não poupou elogios para o camisa 30, foi Tyronn Lue. O técnico que encontrou Stephen Curry em três finais de NBA pelo Cleveland Cavaliers, falou sobre o quão perigoso o rival pode ser.

“É um cara que pode explodir a qualquer momento sabe? É simples assim. Digamos que é preciso tomar cuidado, estar atento. Ou ele fará 50 pontos aqui contra nós. No último jogo da temporada regular, ele fez apenas 24, mas ainda cedemos nove tentativas de três. Não podemos ceder tanto para ele”, alertou Lue.

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Se Ty Lue elogiou Stephen Curry, também vimos Steve Kerr elogiar Kawhi Leonard. Ele até citou um ponto curioso do jogo do astro de Los Angeles: a capacidade de cavar faltas.

“Ninguém deveria se surpreender com o que ele tem feito. Kawhi é um grande jogador, sempre foi. Ele ainda faz muitas das mesmas coisas, só que continua melhorando. Então, é um jogador de um outro nível. Sabemos que ele vai tentar cavar faltas e é um dos jogadores que se aproveita das regras da liga. Nós temos isso com Brandin Podziemski também. Então, temos que nos preparar para tudo isso”, afirmou o técnico tetracampeão.

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Em entrevista a ESPN nessa terça-feira (14), Draymond Green foi outro que elogiou Kawhi Leonard. De acordo com o especialista defensivo, o ala voltou a jogar em um nível semelhante ao das finais de 2019, quando levou o Toronto Raptors ao título sobre o Golden State Warriors.

O Los Angeles Clippers levou vantagem sobre o Golden State Warriors na temporada regular de 2025/26. Afinal, venceu três dos quatro duelos. Mas Kawhi e Curry só se enfrentaram duas vezes nesses confrontos, com uma vitória para cada time. O Clippers venceu nos outros dois duelos, um sem Leonard e o outro com o Warriors sem o camisa 30.